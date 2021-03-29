«بورتو جروب» تفصح عن ارتفاع حصة أحد المساهمين إلى 10.3%

بورتو جروب تفصح عن عملية شراء على 4.1 مليون سهم

أفصحت مجموعة بورتو جروب القابضة عن قيام المساهم هاشم حسين عطا غنيم بشراء 4.11 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 3.6 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت بورتو جروب، فى إفصاح، للبورصة المصرية، الاثنين، إن نسبة مساهمة العميل المُشار إليه ارتفعت بعد العملية من 9.63% إلى 10.34 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.88 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم ببعض المساهمين الأفراد من ذوى القرابة (حسين هاشم حسين غنيم) الذى يستحوذ على 0.36% تقريبًا من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال المجموعة 702 مليون جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.6 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين عدة أفراد أبرزهم عبد السلام مسعود عبد الكريم، وهاشم عطا، ومروة محمد الأمين، وأسماك الإماراتية، إضافة إلى أفراد ومؤسسات أخرى تستحوذ على حصص صغيرة تحت سقف الـ5%.

بورتو جروب تؤسس شركة مع أسماك وبرايم مصر وآخرين

تأسست المجموعة في أغسطس 2015؛ نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب. وتعمل فى قطاع العقارات، ويتبعها عدد من الشركات العاملة في مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية).

وتستعد المجموعة لتأسيس شركة جديدة، بالاشتراك مع مجموعة برايم مصر وشركة أسماك الإمارتية، ورجلي الأعمال أيمن بن خليفة وجمال فتح الله، وآخرين.

وقالت بورتو، فى إفصاح، للبورصة، نهاية فبراير الماضى، إن هذه الشركة الجديدة ستعمل فى نشاط تطوير وإدارة الأعمال والمشروعات والاستثمارات.

وقالت مصادر مطلعة للمال إن الكيان الجديد سيستفيد بشكل كبير من المشروعات والكيانات الضخمة التى تمتكلها كل من بورتو جروب وبرايم مصر فى قطاعات مختلفة، كما سيمسح نشاطها بالدخول فى شراكات إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

ولم يتوافق الأطراف على اسم الشركة بعد، كما لم تفصح بورتو جروب عن هيكل الملكية وحصص الشركاء أو حجم رأسمال الشركة المزمع تأسيسها.

المجموعة تشرع فى تغيير اسمها إلى بورتو للتنمية العقارية

بورتو جروب

ووافق مجلس إدارة المجموعة فى وقت سابق على تغيير اسمها إلى” بورتو للتنمية العقارية”، ومن المقرر عرض هذا الاقتراح على الجمعية العامة المقبلة للمساهمين لإقراره.

وأظهرت أحدث نتائج مجمعة لأعمال المجموعة تسجيلها صافى ربح قدره 25 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بصافى أرباح بلغت 104.2 مليون جنيه خلال 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 863.4 مليون جنيه خلال 2020، مقابل إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه في 2019.

وحصلت المجموعتان (بورتو- عامر) فى فبراير 2019، على حكم من مركز القاهرة للتحكيم الدولي بأحقيتهما فى مبلغ 39.9 مليون دولار فى نزاع مشروع بورتو طرطوس بسوريا.

وقدرت شركة فاكت للاستشارات المالية الحقوق المالية لمجموعة بورتو جروب فى التحكيم الدولى بقيمة إجمالية 36.6 مليون دولار.

وشرعت بورتو جروب فى استيفاء إجراءات تنفيذ التحكيم منذ العام الماضى 2020 إلا أن بعض الصعوبات مازالت تعترضها.

بنك مصر يمنح المجموعة قرضًا بقيمة 500 مليون جنيه

وأفصحت المجموعة، فى أكتوبر الماضى، عن إتمام التعاقد مع بنك مصر على تمويل إسلامى طويل الأجل بقيمة 500 مليون جنيه.

وقالت المجموعة، فى إفصاح، للبورصة، (15 أكتوبر الماضى)، إن هذا التمويل تم مع قطاع الصيرفة الإسلامى ببنك مصر بنظام المشاركة.

ويستهدف القرض تنفيذ مشروع بورتو أكتوبر الكائن بميدان جهينة بقلب مدينة السادس من أكتوبر، وهو أكبر مشروعات المجموعة على الإطلاق.

وتبلغ مساحة المشروع 1.3 مليون متر مربع، ويشمل تصميمه إنشاء فيلل وتوين هاوس وتاون هاوس وشقق فندقية. كما شمل إنشاء مولات تجارية ومدارس ومستشفيات وحدائق ومساحات خضراء واسعة الزمام.

خريطة مشروعات المجموعة على مستوى مصر

وتمتلك المجمووعة عدة مشروعات على مستوى الجمهورية، من أبرزها مشروع “بورتو نيوكايرو” فندقى سكنى تجارى أمام الجامعة الأمريكية، وتم بيع معظمه.

ولديها مشروع آخر “بورتو كايرو مول” تم بيع نسبة كبيرة منه فى حدود 80% وفقًا لأيمن بن خليفة العضو المنتدب للشئون المالية والتطوير.

كما تمتلك الشركة مشروع” بورتو بيراميدز” بجوار المتحف المصرى الجديد ، وهو عبارة عن شقق فندقية على مساحة 102 ألف متر.

وباعت الشركة حوالى 495 وحدة فندقية وتجارية منه حتى الآن من إجمالى 1878 وحدة، بينما يبلغ حجم المبيعات المتوقع 2.5 مليار جنيه.

كذلك تمتلك مشروع ”بورتو جولف المستقبل” فى مدينة المستقبل بالقرب من العاصمة الإدارية على مساحة 155 فدانًا، وتصل استثماراته إلى 10 مليارات جنيه، بمبيعات مستهدفة 12.6 مليار جنيه.

كما تمتلك الشركة مشروع “بورتو أسيوط”بمدينة نصر غرب أسيوط باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، إضافة إلى مشروعين فى العين السخنة هما “بورتو آيلاند”، وقد تم بيعه بالكامل وجراند فيو بإجمالي مبيعات مستهدفة 98 مليون جنيه تم بيع حوالى 60%.