«بورتو جروب» تعتزم ضخ 1.3 مليار جنيه خلال 2021

كشف الدكتور أيمن بن خليفة، العضو المنتدب لشركة بورتو جروب عن ضخ استثمارات بقيمة 1.3 مليار جنيه في مختلفة مشروعاتها خلال العام الحالي 2021 .

وأضاف ردا على سؤال “المال” أن العام الحالي سيشهد تسليم حوالي 3000 وحدة بمشروعاتها، مشيرا إلى أن الشركة تقوم حاليا بإصدار التراخيص الخاصة بمشروع أغادير والذي يقع على مساحة مليون و200 مليون متر مربع.

وأضاف خليفة أن الشركة تستهدف تسليم المرحلة الأولى من مشروع جولف كايرو والتي تضم حوالي 400 وحدة.

وأوضح العضو المنتدب أن المشروع يقع على مساحة 151 فدان باستثمارات تقدر بحوالي 14 مليار جنيه بدأت الشركة في طرحه خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن المشروع يضم 543 فيلا و2000 وحدة سكنية مشيرا إلى أن مجموعة العمار هي الاستشاري العام للمشروع.

وتأسست مجموعة بورتو القابضة فى أغسطس 2015 نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدد من المستثمرين الأفراد، كما تسهم مؤسسة الوقف المصرى المحدودة وسول القابضة، وأسماك، إضافة إلى مؤسسات أخرى، بنسب مختلفة.

وتعمل «بورتو» فى قطاع العقارات، مع التركيز على أنشطة التطوير العقارى، ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة فى مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها فى القاهرة.