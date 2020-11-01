«بورتو جروب» تعتزم تغيير اسم المجموعة إلى «التنمية العقارية»

مجموعة بورتو جروب تفصح عن خطة لتغيير اسمها

قالت مجموعة بورتو جروب القابضة اليوم الأحد إن مجلس إدارتها يعتزم النظر فى الموافقة على تغيير اسمها، بإضافة كلمات التنمية العقارية.

وأضافت المجموعة فى إفصاح للبورصة المصرية إن الاسم الجديد المقترح هو “بورتو للتنمية العقارية”.

وتابعت الشركة إن هذا الاقتراح ستتم مناقشته فى اجتماع مجلس الإدارة القادم ثم الجمعية العامة القادمة للمساهمين.

كما سيناقش المجلس آخر تطورات مشروعات المجموعة، خاصة (جولف بورتو كايرو-بورتو أسيوط-بورترو أغادير).

يشار إلى أن مجموعة بورتو جروب قد تأسست في أغسطس 2015؛ نتيجة عملية انقسام عن مجموعة عامر جروب القابضة.

بورتو جروب توقع عقد تمويل مع بنك مصر بقيمة 500 مليون جنيه

وأفصحت الشركة فى وقت سابق عن إتمام التعاقد مع بنك مصر على تمويل إسلامى طويل الأجل بقيمة 500 مليون جنيه.

وقالت بورتو جروب فى إفصاح للبورصة (15 اكتوبر الماضى) إن هذا التمويل تم مع قطاع الصيرفة الإسلامى ببنك مصر بنظام المشاركة.

ويستهدف القرض تنفيذ مشروع بورتو أكتوبر الكائن بميدان جهينة بقلب مدينة السادس من أكتوبر، وهو أكبر مشروعات المجموعة على الإطلاق.

وتبلغ مساحة المشروع 1.3 مليون متر مربع، ويشمل تصميمه إنشاء فيلل وتوين هاوس وتاون هاوس وشقق فندقية.

كما شمل إنشاء مولات تجارية ومدارس ومستشفيات وحدائق ومساحات خضراء واسعة الزمام.

وتمتلك مجمووعة بورتو جروب عدة مشروعات على مستوى الجمهورية، من أبرزها مشروع “بورتو نيوكايرو” فندقى سكنى تجارى أمام الجامعة الأمريكية، وتم بيع معظمه.

ولديها مشروع آخر “بورتو كايرو مول” تم بيع نسبة كبيرة منه فى حدود 80% وفقًا لأيمن بن خليفة العضو المنتدب للشئون المالية والتطوير، ومشروع” بورتو بيراميدز” بجوار المتحف المصرى الجديد ، وهو عبارة عن شقق فندقية على مساحة 102 ألف متر.

وباعت الشركة حوالى 495 وحدة فندقية وتجارية منه حتى الآن من إجمالى 1878 وحدة، بينما يبلغ حجم المبيعات المتوقع 2.5 مليار جنيه.

خريطة مشروعات مجموعة بورتو جروب في مصر

كذلك تمتلك مشروع ”بورتو جولف المستقبل” فى مدينة المستقبل بالقرب من العاصمة الإدارية على مساحة 155 فدانا، وتصل استثماراته إلى 10 مليارات جنيه بمبيعات مستهدفة 12.6 مليار جنيه.

كما تمتلك الشركة مشروع “بورتو أسيوط”بمدينة نصر غرب أسيوط باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه إضافة إلى مشروعين فى العين السخنة هما “بورتو آيلاند” وقد تم بيعه بالكامل وجراند فيو بإجمالي مبيعات مستهدفة 98 مليون جنيه تم بيع حوالى 60 %.

ودخلت المجموعة فى نزاع تحكيم دولى ضد شركة انترادوس السورية حول مشروع مشترك فى سوريا.

وحصلت المجموعتان (بورتو-عامر) فى فبراير 2019، على حكم من مركز القاهرة للتحكيم الدولي بأحقيتهما فى مبلغ 39.9 مليون دولار فى نزاع مشروع بورتو طرطوس بسوريا.

فاكت تقدر حقوق بورتو في تحكيم دولي بقيمة 36.6 مليون دولار

وقدرت شركة فاكت للاستشارات المالية الحقوق المالية لمجموعة بورتو جروب القابضة فى التحكيم الدولى بقيمة إجمالية 36.6 مليون دولار .

وقالت بورتو فى إفصاح للبورصة 20 سبتمبر الماضى إن إجمالى قيمة التعويض الناتج من التحكيم الدولى فى النزاع تصل إلى 51.6 مليون دولار.

وقالت “فاكت” إن مبلغ التعويض المقتسم يصل إلى 51.6 مليون دولار بعدة إضافة فوائد التعويض السنوى منذ إيداع طلب التحكيم فى أكتوبر 2014.

كما يشمل إضافات أخرى متمثلة فى مصاريف القضية ،مصاريف استمرارية شركة عامر سوريا،إضافة إلى التكلفة الاستثمارية لمشروع بورتو طرطوس، فضلا عن رد أثر إفصاحات القضية على رأس المال السوقى.

وقسمت “فاكت” المبلغ بين عامر جروب ،بورتو جروب ،بنسب 29.1% ،70.9% على التوالى .

وقالت عامر جروب فى وقت سابق إن مشروع بورتو طرطوس قد آل إلى مجموعة بورتو جروب منذ إعلان الانقسام إلى شركتين فى 2015.

وحققت بورتو جروب صافى أرباح مجمعة قدرها 116.8 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 133.8 مليون جنيه في 2018.

تأسست المجموعة في أغسطس 2015؛ وتعمل فى قطاع العقارات مع التركيز على أنشطة التطوير العقاري.

ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة في مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها في محافظة القاهرة.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين عدة أفراد أبرزهم عبد السلام مسعود عبد الكريم، محمد الأمين، رجب أحمد جمعة، عادل عبد الله المنسوب،أسماك الإماراتية.