بورصة وشركات

«بورتو جروب» تستهدف تسليم 3 آلاف وحدة خلال 2021

من خلال مشروعاتها المتنوعة .
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12:07 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 12:07 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

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قال أيمن بن خليفة، العضو المنتدب لشركة بورتو جروب القابضة إن شركته تستهدف تسليم 3 آلاف وحدة متنوعة ما بين فندقية وساحلية وغيرها خلال 2021.

وأشار بن خليفة خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء الى أن التسليمات تتضمن مشروعات بورتو بيراميدز وبورتو المستقبل وبورتو اسيوط، بخلاف مشروعيها بوتو البحر الميت وأغادير بالمغرب.

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ولفت إلى أن الشركة تركز على إنهاء المشروعات الحالية وتسريع عمليات التسليم وتنفيذ الوحدات وكذلك التسويق والمبيعات.

وتأسست مجموعة بورتو القابضة فى أغسطس 2015 نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدد من المستثمرين الأفراد، كما تسهم مؤسسة الوقف المصرى المحدودة وسول القابضة، وأسماك، إضافة إلى مؤسسات أخرى، بنسب مختلفة.

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وتعمل «بورتو» فى قطاع العقارات، مع التركيز على أنشطة التطوير العقارى، ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة فى مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها فى القاهرة.

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