بورتو جروب تحصل على موافقة زيادة رأس المال

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على نشر مجموعة بورتو القابضة، نموذج الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 601.8 مليون جنيه تقريبًا.ووافق مجلس إدارة المجموعة، فى 20 فبراير الماضى، على زيادة رأس المال من 501.5 مليون جنيه إلى 601.8 مليون جنيه، بزيادة

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على نشر مجموعة بورتو القابضة، نموذج الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 601.8 مليون جنيه تقريبًا.

ووافق مجلس إدارة المجموعة، فى 20 فبراير الماضى، على زيادة رأس المال من 501.5 مليون جنيه إلى 601.8 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100.3 مليون جنيه، وبمقدار مليار سهم تقريبًا تمول من الأرباح المرحلة في 31 ديسمبر 2016، وجزء من أرباح العام المالى المنتهى في 31 ديسمبر 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 245.5 مليون جنيه خلال 2017، مقابل صافى ربح قدره 117.5 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال المجموعة الحالى 501.5 مليون جنيه، موزعًا على 5.015 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.10 جنيه للواحد.