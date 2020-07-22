«بورتو جروب» : «أسماك الإماراتية» رفعت حصتها مجددًا بشراء 14.9 مليون سهم

مجموعة بورتو جروب تفصح عن ارتفاع حصة إحدى الشركات المساهمة فيها

أعلنت مجموعة بورتو جروب القابضة قيام شركة أسماك الإماراتية بتنفيذ عملية شراء جديدة لرفع حصتها فى المجموعة، وذلك على عدد 14.9 مليون سهم تقريبًا.

وقالت بورتو جروب، فى إفصاح، للبورصة، اليوم الأربعاء، إن نسبة مساهمة شركة أسماك فى رأسمال المجموعة ارتفع بعد العملية من 4.46% إلى 5.95%

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.57 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتفاع شركة أسماك بالمساهم الأكبر حاليًّا فى الشركة، عبد السلام مسعود عبد الكريم الذى يستحوذ على 14% من الأسهم تقريبًا.

ويبلغ رأسمال المجموعة 601 مليون جنيه، موزعًا على مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية 0.60 جنيه للسهم.

بورتو جروب : أسماك اشترت أول حصة فى مارس بقيمة 6.3 مليون جنيه

ونفذت شركة أسماك، فى 10 مارس الماضى، أول عملية شراء لأسهم فى مجموعة بورتو جروب القابضة.

وقالت بورتو جروب ساعتها إن تلك العملية على تمت 11.3 مليون سهم (تمثل 1.13%) بقيمة إجمالية 6.3 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.56 جنيه، ونفذتها شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية.

المساهم الأكبر فى بورتو باع غالب حصته على مراحل

وأعلنت بورتو جروب، فى 30 سبتمبر الماضى، قيام شركة “Sol Global”، المساهم الأكبر فيها، ببيع 141 مليون سهم تقريبًا من حصتها بالمجموعة، بقيمة إجمالية 92.4 مليون جنيه.

وقالت بورتو جروب، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة شركة Sol Global Holding Limited انخفضت إلى 5.27% بعد العملية، مقارنة بنحو 19.34% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.65 جنيه، وتم تنفيذ العملية بواسطة شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية.

وفى 11 مارس الماضى باعت سول القابضة غالب ما تبقّى من حصتها المتبقية (5.27%) بقيمة 28.1 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.56 جنيه، وأصبحت الشركة تمتلك 0.27 % من الأسهم فقط.

بورتو تتحول للخسارة بقيمة 16 مليون جنيه في 3 أشهر

وأظهرت نتائج أعمال حديثة لمجموعة بورتو جروب تحولها للخسارة وتكبدها 16.1 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس، مقارنة بصافى ربح قدره 59.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت النتائج المجمعة تراجع مبيعات الشركة إلى 206.3 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بمبيعات قدرها 417.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما تراجعت تكاليف الشركة إلى 145.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 258.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفع نصيب السهم من الخسارة إلى 0.02 جنيه وفقًا لنتائج الربع، مقارنة بنصيب بلغ 0.01 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2019.

وحققت بورتو جروب صافى أرباح مجمعة قدرها 116.8 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 133.8 مليون جنيه في 2018.

وارتفعت إيرادات المجموعة إلى 1.73 مليار جنيه خلال 2019، مقارنة بإيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال 2018.

كما زادت تكلفة الإيرادات والتشغيل إلى 1.28 مليار جنيه في 2019، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال 2018.

تأسست مجموعة بورتو القابضة في أغسطس 2015؛ نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب.

وتعمل المجموعة فى قطاع العقارات مع التركيز على أنشطة التطوير العقاري، ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة في مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها في محافظة القاهرة.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين عدة أفراد أبرزهم عبد السلام مسعود عبد الكريم، محمد الأمين رجب أحمد جمعة، عادل عبد الله المنسوب.

كما تسهم مؤسسة الوقف المصري المحدودة، سول القابضة، أسماك، بنسب ضئيلة، إضافة إلى أفراد ومؤسسات أخرى.