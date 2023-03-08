«بورتوفيق» يستقبل 248 سيارة قادمة من«ميناء جدة» السعودي اليوم

يستقبل ميناء بورتوفيق بالسويس السفينة “Shanghai M” ،اليوم الاربعاء ، وعلى متنها 248 سيارة بحمولة 484 طن قادمة من ميناء جدة السعودي .

وأعلن المركز الإعلامي ل

أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت11 سفينة، وتم تداول 10ألفا طن بضائع عامة ومتنوعة ، ووصول 713 شاحنة و 300 سيارة، مسجلة وصول وسفر 1351 راكب بموانيها.

كما شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 389 شاحنة و291 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 324 شاحنة و9 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الاربعاء لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما غادرت ثلاث سفن وهى الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس ودليلة أمس لاسيما يشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و 95 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا ،.