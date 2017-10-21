بورتوجروب والقلعة في صدارة أنشط 10 شركات بالبورصة

المال ـ خاص:تصدرت شركتا مجموعة بورتو القابضة والقلعة للاستثمارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات مقيدة، بالبورصة من حيث كمية التداول، خلال الأسبوع الماضي.وذكر تقرير صادر عن البورصة، أنه تم بيع وشراء 480.5 مليون ورقة مالية على شركة بورتو جروب، بقيمة 214.8 مليون جنيه، إحتلت بها المرتبة الأولى، بينما

المال ـ خاص:

تصدرت شركتا مجموعة بورتو القابضة والقلعة للاستثمارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات مقيدة، بالبورصة من حيث كمية التداول، خلال الأسبوع الماضي.

وذكر تقرير صادر عن البورصة، أنه تم بيع وشراء 480.5 مليون ورقة مالية على شركة بورتو جروب، بقيمة 214.8 مليون جنيه، إحتلت بها المرتبة الأولى، بينما حققت القلعة المرتبة الثانية باحجام 218.9 مليون ورقة مالية، بقيمة 289.4 مليون جنيه، وإحتلت شركة العربية لحليج الأقطان المرتبة الأخيرة بتداول 49.9 مليون ورقة مالية، بقيمة 298.3 مليون جنيه.

يشار إلى أن مؤشرات السوق هبطت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.28% ليسجل 13714 نقطة، كما إنخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 4.05% إلى 783 نقطة، وإمتد الانخفاض إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 3.59% إلى 1744 نقطة.