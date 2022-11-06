«بودي جروب» تعمل على الإفراج الجمركي عن 200 سيارة «بايك 2023»

قال أسامة بودي، رئيس شركة «بودي جروب»، الوكيل المحلي للعلامة «بايك»، إنه من المرتقب الإفراج عن أول دفعة من طرازات العلامة الصينية «بايك» موديلات 2023؛ والتى تقدر بحوالى 200 مركبة.

وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على إنهاء إجراءات التخليص الجمركي الخاصة بالشحنة المستوردة والتى تشمل طرازات «x5، وx3، وx7»، على أن يعقبها طرحها رسميًا في السوق المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب البيانات المعلنة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة الصينية «بايك» نحو 656 وحدة في مختلف وحدات المرور خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

وينتمي طراز «BAIC X3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 116 “حصان” وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

وتقدم «بايك X5» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

أما عن طراز «BAIC X7» مدعوم بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 275 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.