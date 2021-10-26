سيــارات

«بودي جروب» تعلن أسعار سيارات «بايك X3» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 258 إلى 273 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 5:34 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 5:34 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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أعلنت شركة «بودي جروب» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بايك» في مصر، طرح سيارات «بايك X3» موديل 2022 عبر فئتين داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات «بايك X3» الفئة الأولى «Comfort» بقيمة 258 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Luxury» بنحو 273 ألف جنيه.

ينتمي طراز «BAIC X3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 116 “حصان” وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

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الأبعاد الخارجية

الطول4325 مم
العرض1830 مم
الارتفاع1640 مم
بايك اكس 3

مواصفات بايك X3 موديل 2022

تقديم طرازات «بايك X3»- الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للإنغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، ونظام منع إدارة المحرك لمنع سرقة السيارة، وحزام الأمان للسائق بنظام نحذير صوتى وضوئى بلوحة القيادة، ومراقبة ضغط الهواء في الاطارات، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن السيارة خلفية، ومثبت سرعة، ونظام امان لمقعد الأطفال».

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وزُودت بالعديد من التجهيزات التى تتضمن «مصابيح أمامية LED مزودة بإضاءة نهارية مع امكانية تعديل مستوى إضاءة المصابيح، ومصابيح ضباب خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مع إشارات للدوران ليـد، ومانع الضبـاب على الزجاج الخلفى، وزجاج كهربائي للأبواب الأمامية والخلفية، وحامل امتعة للسقف، وجنوط 16 بوصة، ومكيف هواء إلكتروني مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

اسعار بايك X3

بايك X3 موديل 2022

ودعمت ببعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها كمبيوتر رحلات، وإنذار إطفاء المصباح الأمامي، ومرايات كهربائية، ومسند يد أمامي، ومقاعد من القماش، و عجلة قيادة ثلاثية الاتجاهات، وضبط كرسي السائق والراكب حركات يدوية في 4 اتجاهات، وغيرها»

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وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من « عدد 4 مكبرات صوتية- شاشة 8 بوصة مدعمة الاتصال مع أجهزة هواتف المحمول- نظام ملاحي – عجلة القيادة متعددة متعدد الوظائف- إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة- مدخل USB- شاحن».

زودت سيارات «بايك X3» – الفئة الثانية- بكل المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فتحة سقف، ومقاعد من الجلد، وإمكانية ضبط مقعد السائق والراكب الأمامي في 6 اتجاهات، وغيرها».

بايك X3
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بقلم أحمد عوض

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