«بودي جروب» تعلن أحدث أسعار سيارات «بايك X7» خلال يونيو

أعلنت شركة «بودي جروب»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بايك، وشانجي» في مصر، أسعار سيارات «بايك X7» الفئة الأولى بنحو 630 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالنية بـ720 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «BAIC X7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 275 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

تقديم سيارات «بايك X7» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن بينها «عدد 4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل- برنامج الثبات الإلكتروني ESP- نظام المساعدة على صعود التلال HLA- نظام مراقبة الجر TCS- نظام قياس ضغط الإطارات TPMS- مثبت سرعة- فرامل يدوية كهربائية- أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX- عدد 12 حساسًا موزعة على جميع زوايا السيارة، وعدد 8 كاميرات بخلاف رادارات بالمركبة».

دُعمت السيارة بمجموعة من المواصفات والتجهيزات؛ ومن أبرزها «أنظمة مساعدة في القيادة الذكية APA Smart ، ونظام الذاتي لركن السيارة، نظام القيادة الذاتي في الطرق المزدحمة بدون، ونظام IACC لتثبيت السرعة وتحديد لوجهة المركبة دون الإمساك بعجلة القيادة، وزرّ لتشغيل السيارة بدون مفتاح».

كما زُودت ببعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «مصابيح أمامية Galaxy LED مع اضاءة نهارية عالية الجودة، ومصابيح ضباب أمامية، وفتحات تهوية أمامية، ومقابض ذكية مخفية تخرج لك فور القرب منها، ومرايات قابلة للضم مع قفل السيارة، فتحة سقف بانوراما، وزجاج خلفى معتم، وحساسات مطر للمساحات الأمامية، وإمكانية طي ظهر الكنبة الخلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وعجلة قيادة مكسوة جلد، وتكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة».

تحتوى السيارة على بعض وسائل الترفيه؛ ومنها «شاشة وسائط 12.3 بوصة، وشاشة معلوماتية، وشاشة تحكم بتكييف السيارة، مدخل AUX، ومدخل USB، والتحكم في الراديو من عجلة القيادة، وجهاز ملاحي، وبلوتوث، وغيرها».