بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «بايك X3» موديل 2022

أرسلت شركة «بودي جروب»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بايك» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «بايك X3»، بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «بودي جروب»، صعدت أسعار طرازات «بايك X3» الفئة الأولى «Comfort» إلى 317 ألف جنيه، بدلًا من 297 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «بايك X3» الفئة الثانية «Luxury» إلى 338 ألف جنيه، مقابل 318 ألفًا.

وينتمي طراز «BAIC X3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 116 “حصان” وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

وتقدم طرازات «بايك X3» – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للإنغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام التحكم فى الجر، ونظام منع إدارة المحرك لمنع سرقة السيارة، وحزام الأمان للسائق بنظام نحذير صوتى وضوئى بلوحة القيادة، ومراقبة ضغط الهواء في الاطارات، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن السيارة خلفية، ومثبت سرعة، ونظام امان لمقعد الأطفال».

مواصفات بايك X3

زودت بمجموعة من التجهيزات ومنها «مصابيح أمامية LED مزودة بإضاءة نهارية مع امكانية تعديل مستوى إضاءة المصابيح، ومصابيح ضباب خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مع إشارات للدوران ليـد، ومانع الضبـاب على الزجاج الخلفى، وزجاج كهربائي للأبواب الأمامية والخلفية، وحامل امتعة للسقف، وجنوط 16 بوصة، ومكيف هواء إلكتروني مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

وتحتوى السيارة على بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «كمبيوتر رحلات، وإنذار إطفاء المصباح الأمامي، ومرايات كهربائية، ومسند يد أمامي، ومقاعد من القماش، و عجلة قيادة ثلاثية الاتجاهات، وضبط كرسي السائق والراكب حركات يدوية في 4 اتجاهات، وغيرها».

وزودت السيارة بنظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية- شاشة 8 بوصة مدعمة الاتصال مع أجهزة هواتف المحمول- نظام ملاحي – عجلة القيادة متعددة متعدد الوظائف- إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة- مدخل USB- شاحن.

تقدم سيارات «بايك X3» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فتحة سقف، ومقاعد من الجلد، وإمكانية ضبط مقعد السائق والراكب الأمامي في 6 اتجاهات، وغيرها».