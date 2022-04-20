بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «بايك X5» موديل 2022

أخطرت شركة «بودي جروب»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بايك» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «بايك X5» بقيمة بلغت 20 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وارتفعت أسعار طرازات «بايك X5» إلى 404 آلاف جنيه، بدلًا من 384 ألفًا سابقًا.

وينتمي طراز «BAIC X5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «Baic»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

مواصفات بايك X5

زودت طرازات «بايك X5» ببعض المواصفات ووسائل الأمان من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكترونى لقوة الفرامل، نظام التحكم فى الجر، ونظام الثبات الإلكترونى، ونظام التوازن عند المرتفعات، ومراقبة ضغط الهواء في الاطارات، وحزام الأمان للسائق بنظام نحذير صوتى وضوئى بلوحة القيادة».

دعمت بمجموعة من التجهيزات من أبرزها «نظام منع إدارة المحرك لمنع سرقة السيارة، ونظام إنذار ضد السرقة، ونظام أمان لمقعد الاطفال، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن السيارة خلفية، وقفل الأبواب أوتوماتيكيًّا مع حركة السيارة، ومفتاح تحكم مع وظيفة البحث عن السيارة، ومثبت سرعة، وقفل مركزي، ودخول بدون مفتاح، وزر تشغيل المحرك، وأنظمة أمان لمقاعد الأطفال، ومصباح علوي للتوقف، وحساسات سرعة».

تقدم السيارة ببعض الكماليات الأخرى ومنها «مصابيح أمامية LED مدعومة بإضاءة نهارية، ومصباح أمامي قابل لضبط الارتفاع تلقائي، ومصابيح ضباب خلفية، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية، ومزيل الصقيع عن الزجاج الخلفي، وزجاج كهربائي، ومسند يد أمامي، ومكيف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، وشاشة عداد السرعة، ومقاعد جلد، إمكانية تعديل مستوى وضعية مقاعد السائق في 6 اتجاهات، والمقاعد الخلفية قابلة للطي، وجنوط 18 بوصة، وغيرها».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهمي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية- شاشة وسائط 9 بوصة- راديو- نظام الملاحة- مخرج كهرباء 12 فولت- واي فاي- بلوتوث- مدخل USB، وغيرها.