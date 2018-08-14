بودى جروب تفاضل بين «أجا»و«أبو الفتوح» لتجميع سيارات شانجى

المال-خاصتفاضل مجموعة بودى جروب، وكلاء سيارات شانجى وكيمبو، بين مصنعى «أجا»، و«أبو الفتوح للسيارات»، لتجميع طرازات شانجى Q7 محليا خلال العام المقبل.أكد أسامة بودى، رئيس مجلس إدارة «بوردى جروب»، أن شركته تدرس العروض المقدمة من جانب مصنعى «أجا» و&la



المال-خاص

تفاضل مجموعة بودى جروب، وكلاء سيارات شانجى وكيمبو، بين مصنعى «أجا»، و«أبو الفتوح للسيارات»، لتجميع طرازات شانجى Q7 محليا خلال العام المقبل.

أكد أسامة بودى، رئيس مجلس إدارة «بوردى جروب»، أن شركته تدرس العروض المقدمة من جانب مصنعى «أجا» و«أبو الفتوح»، من حيث العامل السعرى ومدى استقبال خطوط إنتاجها تصنيع سيارات شانجى Q7، بقدرة 1000 مركبة سنويا، موضحا أن المجموعة تخطط للبدء فى مشروع تجميع طرازاتها، باستثمارات مبدئية تقدر بقيمة 100 مليون جنيه.

أضاف أن المجموعة تمكنت من بيع 1000 وحدة خلال 3 أشهر ماضية؛ بفضل الخطط والبرامج التسويقية، والتحرك الذى تشهده السوق من المبيعات خلال الفترة الحالية، متوقعًا أن تواصل مبيعات شانجى ارتفاعا لتصل إلى 3700 وحدة نهاية العام.

يذكر أن مبيعات سوق السيارات شهدت ارتفاعا بنسبة %40.8، مسجلة 79 ألفا و474 وحدة، خلال النصف النصف اﻷول من العام الحالى، مقارنة 56 ألفا و448 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

أشار إلى أن «بودى جروب»، تستعد لإطلاق طراز شانجى «Q7» بنسخة مستوردة فى معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا»، بخلاف المشاركة بسيارات شانجى Q35 وM7»؛ فى إطار الخطط والبرامج التسويقية التى تهدف لتنشيط المبيعات.

تابع أن المجموعة تخطط لافتتاح مركز الخدمة لصيانة سيارات شانجى وكيمبو، بمنطقة كرداسة خلال الشهر المقبل، على مساحة 3000 م مربع، باستثمارات 40 مليون جنيه، وتدشين مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة بأبو رواش على مساحة 4000 م، خلال الفترة المقبلة بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملاء العلامة الصينية.

كشف رئيس مجلس إدارة بودى جروب، عن إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بمصانع كينبو العالمية، نهاية الشهر الحالى، على أن يتبعها توريد سيارات S7 فئة السيارات المتعددة اﻷغراض MBV بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الشركة اﻷم تجرى حاليا إعادة هيكلة داخل مصانعها الموزعة فى مختلف الدول اﻷجنبية.