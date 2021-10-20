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بوتين يقرر إجازة أسبوعا في جميع أنحاء روسيا لوقف انتشار «كورونا»

30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر مدفوعة الأجر
المال - خاص 2:51 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 2:51 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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فرضت سلطات روسيا عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر للحد من انتشار كورونا.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فرض عطلة رسمية تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر مدفوعة الأجر على خلفية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” منذ قليل.

وشهدت روسيا لليوم الثاني على التوالي زيادة غير مسبوقة، بأكثر من ألف حالة، في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة مجددا عتبة الـ34 ألفا.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيلها 34073 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 33740 إصابة في اليوم السابق.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (5847 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3274 حالة) ومقاطعة موسكو (2590 حالة).

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وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد بواقع 1028 حالة وفاة (مقابل 1015 وفاة أمس)، فيما تماثل 25231 مريضا للشفاء.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و94825 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 226353 حالة وفاة، وسبعة ملايين و65712 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 201.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19″، 512 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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وتلقى أكثر من 51 مليون شخص في البلاد حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 47.5 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

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بقلم المال - خاص

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