بوتين يفتتح كأس العالم.. وإنفانتينو بالعربية: أهلا بكم في مونديال روسيا

جازينيسكي يقص شريط أهداف مونديال روسيا علي المصري ألقى فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا، الكلمة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم، قبل انطلاق المباراة الأولى بالبطولة بين المنتخب المستضيف "روسيا"، ومنتخب السعودية. وقال بوتين: "الأصدقاء الأعزاء، أرحب بكل الضيوف، في ملعب مو

جازينيسكي يقص شريط أهداف مونديال روسيا





علي المصري

ألقى فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا، الكلمة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم، قبل انطلاق المباراة الأولى بالبطولة بين المنتخب المستضيف “روسيا”، ومنتخب السعودية.

وقال بوتين: “الأصدقاء الأعزاء، أرحب بكل الضيوف، في ملعب موسكو الأسطوري لوجنيكي، كل من أتى إلى هنا ويتواجد في مناطق المشجعين، كل من يشاهدنا، أهنئكم، كلكم أسرة كرة القدم المتعددة الأعراق”.

وأضاف: “في بداية البطولة الرئيسية على متن الكوكب، هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يعقد للمرة الأولى في روسيا ونحن سعداء للغاية، كرة القدم في بلدنا ليست الأولى، بل هي حب من النظرة الأولى، فعلنا كل شيء لكي يشعر الجمهور والمختصون بأجواء جيدة في العرس الكروي، ولكي يشعر الحضور بالرضا، والحصول على أصدقاء جدد في روسيا”.

واختتم: “نحن يجمعنا حب كرة القدم، هذه الرياضة لا تفرقها اللغات أو الأعراق، وأسأسها هو الإنسانية، وهدفنا أن نقرب بين الجميع من أجل المستقبل ودعم السلام، أتمنى للجميع ولكل الفرق النجاح، مرحبًا بكم في روسيا”.

من جانبه وجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رسالة ترحيب باللغتين العربية والإنجليزية، قبل افتتاح منافسات النسخة 21 من بطولة كأس العالم.

وبدأ إنفانتينو رسالته بالإنجليزية، قائلا: “الأصدقاء الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في كأس العالم”، وأضاف باللغة العربية: “أحبائي.. أهلا وسهلا بكم في كأس العالم بروسيا”.

وواصل رسالته بالإنجليزية: “انطلاقا من اليوم ولمدة شهر كامل، ستغزو كرة القدم كوكب الأرض من روسيا استمتعوا بالاحتفالات”، وأتم جياني إنفانتينو: “شكرا لموسكو وروسيا، شكرا للرئيس الروسي”.





وافتتح منتخب روسيا أهداف بطولة كأس العالم التي يستضيفها حتى منتصف الشهر المقبل، بهزّ شباك السعودية في مباراة الافتتاح، التي تقام اليوم الخميس، على ملعب لوجينيكي.

ففي الدقيقة 12، لعب ألكسندر جلوفين كرة عرضية من الجهة اليسرى ارتقى لها يوري جازينيسكي ليودعها برأسه في الشباك.

واستغل جازينيسكي سقوط تيسير الجاسم على الأرض، بينما لم يتمكن الحارس السعودي عبد الله المعيوف من إبعاد الكرة التي سكنت الزاوية اليمنى.

ويلعب يوري جازينيسكي بصفوف فريق كراسوندار، ويعد هدفه في مرمى السعودية الأول له بقميص الدب الروسي بعد 7 مباريات دولية.