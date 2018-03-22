«بوتين» يعزف على أوتار القومية الروسية



متغير لافت إلى درجة التناقض.. بين خطاب الرئيس «بوتين» أول مارس الحالي- قبل قرابة ثلاثة أسابيع من الاقتراع الرئاسى- بدا من خلاله كأنه يدشن بداية شبه رسمية لحرب جديدة أكثر برودة عن سابقتها.. عنوانها «سباق تسلح» أقرب إلى أسلحة الخيال العلمى، وبين توجيهه من ناحية أخرى رسالة طمأنة إلى الداخل والخارج- أعقبت فوزه بالرئاسة 18 مارس الحالي- متعمداً، فضلاً عن مباشرة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.. تسوية الخلاف مع الغرب وفى تجنب الانجرار إلى سباق تسلح، وليوشى التناقض بين الرسالتين الرئاسيتين قبل وبعد الانتخابات.. وكأنهما موجهتان لاستثارة الروح القومية إلى جانبه لتولى فترة رئاسية رابعة، الأمر الذى سبق أن راهن عليه «بوتين بنجاح عند ولايته الأولى العام 2000 وقت أن كانت الكرامة الروسية فى أدنى مستوياتها الداخلية والجيوسياسية (ربما من عهد بطرس الأكبر، خروجاً من أزمات التسعينيات- حقبة يلتيسن- ذلك قبل أن يعاود «بوتين» ذات الرهان على الصعيد الخارجى فى مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى فى ميونيخ 2007.. حين خاطب العالم من خلاله رافضاً هيمنة القطب الواحد.. محذراً من مغبة الانسياق وراء أوهام الانفراد بالقوة والقرار الدولى، ذلك فى توازن إيجابى بين أوضاع روسيا الداخلية وتحركاتها الخارجية.. ولاستباق مقعدها المناسب فى نظام دولى جديد «غير أحادي».. بقيادة «بوتين» أو غيره.

إلى ذلك، قد يستعيد «بوتين» كما فى المرات السابقة- ذات السيناريو إلى ولاية خامسة- حتى قبل أن تبدأ الولاية الرابعة أول أيامها، ذلك حال التفكير باحتمال تغيير الدستور لإطلاق فترات الرئاسة (على غرار الصين أو غيرها).. لترسيخ صورة الزعيم الأوحد الذى يستعيد لبلاده دورها العالمى.. بالتوازى مع العمل لرفع ما يسميه- بوتين- الظلم التاريخى حين تفكك الاتحاد السوفيتى.. الذى يصف- بوتين- من ينساه بأنه إنسان بلا قلب.. كذا من يفكر فى إحيائه من جديد بأنه إنسان بلا عقل، إذ تقتصر تطلعاته القومية- وفقاً لقوله- على رؤية روسيا دولة عظيمة تتناسب مع ما تتمتع به من قدرات كبيرة.. تتلخص فى امتلاكها الكثير من مفاتيح القوة التى تكفل لها استعادة مواقع الصدارة والتأثير فى الساحتين الإقليمية والدولية، الأمر الذى كشف عنه حجم الترحيب الذى حظى به فوز الرئيس الروسى، سواء من الصين التى تعهدت بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى «مستوى أعلي» يشكل مثالاً لبناء نوع جديد من العلاقات الدولية»، أو من ألمانيا التى ترى أن موسكو سوف تبقى «شريكاً صعباً» كضرورة لكليهما، وفيما أعربت فرنسا عن قناعتها بالتعاون بين أوروبا وروسيا، فقد رحب حلفاء موسكو فى الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية بما يضمن التوازن الجيوسياسى والسلم العالمى فى مواجهة «الإمبريالية».

خلاصة القول، إن روسيا لها تأثير كبير على الساحة الدولية.. وفى مواجهة التحديات العالمية الكبرى (..) التى لا يمكن التصدى لها من دون مساهمة بناءة من روسيا.. التى لا تزال حتى الان منطقة محاطة بالغموض بين المتفائلين والمتشائمين بسيان.. لكل منهم حجيته التى يبرهن بها على وجهة نظره، ذلك فيما يقوم «بوتين» بإصلاحاته الداخلية التى كانت معطلة.. وإلى قيادة ثورة فى السياسة الخارجية، برجماتية عقلانية، وإن كان لا يبدى ارتياحاً كافياً للديمقراطية الليبرالية، إذ يركز حكمه على مزيج من الليبرالية الاقتصادية والسلطوية البرجماتية، ما يتيح له القيام بالدور المنوط به بين الديمقراطى والقيصر.. إذ يعزف بهما على أوتار القومية الروسية.