بوتين يعترف : صادرات الحبوب الأوكرانية لا تساعد في حل أزمة الغذاء

يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن صادرات أوكرانيا من الحبوب التي تتم بموجب اتفاق يضمن مرورها الآمن عبر البحر الأسود ليس لها دور في حل المشكلات التي تشهدها أفريقيا بخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف خلال كلمته أمام مجموعة من الزعماء الأفارقة أن 3% فقط من هذه الصادرات تذهب لأكثر البلدان فقرا.

وقال بوتين إن أزمة الغذاء نجمت عن تصرفات الدول الغربية وليس بسبب ما تسميها روسيا “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

والتقى بوتين بزعماء من جنوب أفريقيا والسنغال ومصر وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونجو وجزر القمر ببوتين في قصر قسطنطين الحكومي على أمل التوسط في الصراع الروسي مع أوكرانيا، بعد زيارة لهم إلى كييف الجمعة الماضية.