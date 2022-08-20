بوتين يطالب اللجان الانتخابية الروسية بالتعامل مع جميع المرشحين بموضوعية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من أجل أن تشعر روسيا بالثقة تحتاج إلى خلفية قوية على شكل نظام سياسي ديمقراطي موثوق ومتطور، مطالبا جميع اللجان الانتخابية أن تعامل جميع المرشحين بموضوعية.

وأشار بوتين، خلال اجتماعه مع رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الجمعة، إلى أنه :”من أجل الشعور بالثقة، أولا وقبل كل شيء، بحاجة لأن يكون هناك خلفية قوية، وهذا يعني نظاما سياسيا ديمقراطيا موثوقا ومتطورا. وأتمنى أن تسهم الانتخابات في ذلك، ولا أشك بذلك”.

كما سيقام في روسيا يوم تصويت واحد في 11 سبتمبر القادم، حيث يجري الانتخاب المباشر لاختيار 14 حاكما ونائبا لستة مجالس تشريعية ومجلس الدوما المكون من 12 مركزا إداريا.

وكانت رئيس لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا، أعلنت في وقت سابق أن خصوم روسيا في الخارج يختبئون الآن، لكنهم سيحاولون تعطيل انتخابات الخريف في البلاد وتشويه سمعتها.