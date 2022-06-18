بوتين يشدد على قوة روسيا وسيادتها في «نظام عالمي جديد»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تتمتع بالقوة والمرونة في مواجهة العالم الغربي الذي اتهمه بالغطرسة الاستعمارية ومحاولة سحق بلاده من خلال “حرب اقتصادية خاطفة” باستخدام سلاح العقوبات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتحدث بوتين أمام منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي يُعقد هذا العام بدون أي مشاركة غربية تقريبا، وتطرق مرار إلى موضوع سيادة روسيا في نظام عالمي جديد.

وقال: “نحن شعب قوي ويمكننا مواجهة أي تحد، سنحل أي مشكلة، مثلما فعل أسلافنا، وتاريخ بلادنا الممتد على مدى ألف عام يتحدث عن ذلك”.

وقوبل خطاب بوتين بالتصفيق عندما أعاد تأكيد عزمه على مواصلة: “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا التي تسببت في وابل من العقوبات الاقتصادية الغربية.

وقال إن الهدف الرئيسي هو الدفاع عن “شعبنا” في منطقة دونباس التي يتحدث معظم سكانها باللغة الروسية في شرق أوكرانيا، وهو مبرر رفضته كييف والغرب باعتباره ذريعة لا أساس لها لحملة تسببت بالفعل في سقوط آلاف القتلى وأدت إلى احتلال أجزاء من أوكرانيا بعيدة عن دونباس.

وقال بوتين في خطابه الذي استمر 73 دقيقة إن الجنود الروس يقاتلون أيضا للدفاع عن “حقوق روسيا في استمرار التنمية”.

وأضاف: “في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي نواجهها، كان قرار روسيا القيام بعملية عسكرية خاصة قرارا اضطررنا إليه.. كان صعبا بالفعل، لكنه قرار اضطراري وضروري”.

نظام عالمي جديد

وفي خطاب فيديو مسجل مسبقا، أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتعاون الصيني الروسي، وسلط الأضواء على تأكيد بوتين على انتهاء حقبة الهيمنة الأمريكية.

وقال بوتين إن الولايات المتحدة تعتبر نفسها “مبعوثة العناية الإلهية على الأرض”، مؤكدا أن روسيا تأخذ مكانها في نظام عالمي جديد ستحدد قواعده “دول قوية وذات سيادة”.

ووصف الحملة في أوكرانيا بأنها عمل تقوم به “دولة ذات سيادة لها الحق في الدفاع عن أمنها”، واتهم الغرب “بالسيطرة الفعلية عسكريا على الأراضي الأوكرانية.