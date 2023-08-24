بوتين يرسل تعازيه إلى عائلة قائد فاجنر: "أعرفه منذ التسعينات"

قال فلاديمير بوتين إنه أرسل تعازيه إلى عائلة يفغيني بريغوجين بعد أن قُتل زعيم مجموعة فاجنر في حادث تحطم طائرة.

وحسب “سكاي نيوز” البريطانية، قال الرئيس الروسي إن بريغوجين “رجل أعمال موهوب يعرفه منذ التسعينيات”.

وهذه هي أول تصريحات لبوتين غقب مقتل بريغوجين.

وأضاف بوتين في تصريحات تلفزيونية أنه من الضروري انتظار نتيجة التحقيق الرسمي في الحادث الذي قتل فيه جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة، قائلا إن الفحص سيستغرق بعض الوقت.

وقال إنه يود التعبير عن خالص تعازيه لأسر الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وكان بريغوجين قد قاد تمردًا قصيرًا في يونيو الماضي، مطالبًا بإطاحة وزير الدفاع سيرجي شويجو بينما كان يقود مقاتليه نحو موسكو قبل أن يوقف تقدمهم.