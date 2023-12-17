بوتين يرد على بايدن بشأن خطط موسكو مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صحة التصريحات التي أدلى بها نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن نية موسكو مهاجمة دولة من دول حلف شمال الأطلسي في حالة تحقيق النصر في أوكرانيا، قائلا إنها لا تعدو مجرد “محض هراء”.

وأضاف بوتين أن روسيا لا مصلحة لها في خوض قتال مع حلف شمال الأطلسي.

تسببت حرب أوكرانيا في أعمق أزمة في العلاقات بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 فيما حذر بايدن العام الماضي من أن المواجهة المباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا ستفجر الحرب العالمية الثالثة.

ولدى مناشدته للجمهورين في وقت سابق من الشهر الجاري عدم قطع تقديم المزيد من المساعدات العسكرية، حذر بايدن من أنه إذا انتصر بوتين على أوكرانيا فإن الزعيم الروسي لن يتوقف وسيهاجم إحدى دول حلف شمال الأطلسي.

وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي يوم الأحد “هذا محض هراء.. وأعتقد أن الرئيس بايدن يفهم ذلك” مشيرا إلى أنها محاولة من بايدن لتبرير “سياسته المغلوطة” حيال روسيا.

وأضاف: “لا سبب أو مصلحة.. ولا مصلحة جيوسياسية أو حتى اقتصادية أو سياسية ولا عسكرية للقتال مع دول حلف شمال الأطلسي”.