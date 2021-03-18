لايف

بوتين يدعو بايدن لإجراء مناقشات عبر الإنترنت

اتهامات لروسيا بتشويه سمعة حملة بايدن الانتخابية
أيمن عزام 11:22 م, الخميس, 18 مارس 21 11:22 م, الخميس, 18 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إنه يرغب في دعوة نظيره الأمريكي جو بايدن لإجراء مناقشات عبر الإنترنت لمواصلة مناقشاتهما الخاصة بالعلاقات الثنائية.

مناقشات عبر الإنترنت

وأوضح بوتين في برنامج يبث على التليفزيون المحلي أن أول مكالمة هاتفية بين الرئيسين في يناير كانت بمبادرة من واشنطن.

وذكر “أريد دعوة الرئيس بايدن لمواصلة مناقشاتنا، ولكن بشرط القيام بذلك بشكل مباشر عبر الإنترنت”.  

اقرأ أيضا  السودان يعلن إعادة تأهيل سد «بوط» في النيل الأزرق

وتابع بوتين قائلا: إنه من الممكن عقد هذه المناقشات يوم الجمعة أو يوم الإثنين، والكرملين مستعد في أي وقت مناسب للبيت الأبيض، مضيفا أنه سيعطي توجيهات ذات صلة لوزارة الخارجية الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين إنه على الولايات المتحدة الأخذ في الاعتبار المصالح الروسية، وموسكو قادرة على حمايتها.

اقرأ أيضا  «الصحة العالمية» تحسم الجدل حول جدوى لقاح «أسترا زينيكا» لمواجهة كورونا

وأكد أن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة فيما يخص المصالح المتبادلة، ولكن وفقا لما هو مناسب لروسيا.

أدلى بوتين بهذه التصريحات وسط تصاعد التوترات بين موسكو وواشنطن بعدما اتهم تقرير استخباراتي أمريكي يوم الثلاثاء روسيا بـ”تشويه سمعة” حملة ترشيح بايدن خلال الانتخابات لزيادة الدعم للرئيس السابق دونالد ترامب.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

فرنسا تفرض حجرا صحيا لمدة شهر في 16 مقاطعة لمواجهة «كورونا»

مصطفى الجُدي 11:08 م, الخميس, 18 مارس 21

السودان يعلن إعادة تأهيل سد «بوط» في النيل الأزرق

مصطفى الجُدي 10:45 م, الخميس, 18 مارس 21

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا عن تصنيفات الجامعات المصرية في القطاع الطبي عالميًا

مصطفى الجُدي 9:52 م, الخميس, 18 مارس 21

الموجة الثالثة تجبر باريس على الإغلاق.. حجر صحي شامل لمدة شهر

المال - خاص 9:32 م, الخميس, 18 مارس 21

هيئة الدواء تستقبل ممثل منظومة الشكاوى بـ«الوزراء» لتدريب إداراتها المركزية

مصطفى الجُدي 9:15 م, الخميس, 18 مارس 21

شباب سكندري يدشنون مطعم «متر مشاوي» لمواجهة انتشار المطاعم السورية

معتز محمود 8:57 م, الخميس, 18 مارس 21