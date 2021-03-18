بوتين يدعو بايدن لإجراء مناقشات عبر الإنترنت

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إنه يرغب في دعوة نظيره الأمريكي جو بايدن لإجراء مناقشات عبر الإنترنت لمواصلة مناقشاتهما الخاصة بالعلاقات الثنائية.

مناقشات عبر الإنترنت

وأوضح بوتين في برنامج يبث على التليفزيون المحلي أن أول مكالمة هاتفية بين الرئيسين في يناير كانت بمبادرة من واشنطن.

وذكر “أريد دعوة الرئيس بايدن لمواصلة مناقشاتنا، ولكن بشرط القيام بذلك بشكل مباشر عبر الإنترنت”.

وتابع بوتين قائلا: إنه من الممكن عقد هذه المناقشات يوم الجمعة أو يوم الإثنين، والكرملين مستعد في أي وقت مناسب للبيت الأبيض، مضيفا أنه سيعطي توجيهات ذات صلة لوزارة الخارجية الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين إنه على الولايات المتحدة الأخذ في الاعتبار المصالح الروسية، وموسكو قادرة على حمايتها.

وأكد أن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة فيما يخص المصالح المتبادلة، ولكن وفقا لما هو مناسب لروسيا.

أدلى بوتين بهذه التصريحات وسط تصاعد التوترات بين موسكو وواشنطن بعدما اتهم تقرير استخباراتي أمريكي يوم الثلاثاء روسيا بـ”تشويه سمعة” حملة ترشيح بايدن خلال الانتخابات لزيادة الدعم للرئيس السابق دونالد ترامب.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.