بوتين يحذر الغرب من تداعيات وضع سقف لسعر النفط الروسي

حذر الرئيس الروسي “فيلاديمير بوتين” من أن الخطط الغربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي سيكون لها تداعيات غاية في الخطورة على أسواق الطاقة العالمية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وقال “بوتين” خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي “محمد شياع السوداني”، إن مثل هذه القرارات تتعارض مع مبادئ السوق وتهدد بعواقب خطيرة على أسواق الطاقة العالمية، بحسب بيان من الكرملين.

وتسعى مجموعة السبع الكبرى ودول الاتحاد الأوروبي لفرض حد أقصى لسعر بيع النفط الروسي، لتقليص الإيرادات الحكومية الروسية المستخدمة في الحرب ضد أوكرانيا.

وهددت الحكومة الروسية مرارا بالتوقف عن بيع النفط لأي دولة تفرض سقفا لسعر الخام، متعهدة بتحويل الإمدادات لدول أخرى أو خفض إنتاجها.

وأشار الكرملين إلى أن “بوتين” ورئيس الوزراء العراقي ناقشا أيضا جهود البلدين في إطار تحالف “أوبك بلس” لدعم استقرار سوق النفط. ‏