بوتين يحث نتنياهو على تجنب التصعيد في سوريا

وكالاتنقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الوضع في سوريا خلال إتصال هاتفي اليوم السبت بعد غارات إسرائيلية مكثفة على البلاد.ونقلت الوكالة عن الكرملين قوله إنهما “ناقشا الموقف حول تحركات القوات الجوية الإ

وكالات

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الوضع في سوريا خلال إتصال هاتفي اليوم السبت بعد غارات إسرائيلية مكثفة على البلاد.

ونقلت الوكالة عن الكرملين قوله إنهما “ناقشا الموقف حول تحركات القوات الجوية الإسرائيلية التي نفذت ضربات صاروخية ضد أهداف في سوريا”.

وذكرت أن بوتين أبلغ نتنياهو بضرورة تجنب أي خطوات تؤدي إلى مواجهة جديدة في المنطقة.

كان صاروخ مضاد للطائرات أسقط طائرة حربية إسرائيلية إف-16 أثناء عودتها من غارة لقصف مواقع قوات تدعمها إيران في سوريا في وقت مبكر من اليوم السبت ضمن مواجهات هي الأكثر خطورة إلى الآن بين إسرائيل والقوات المدعومة من إيران والمتمركزة على الجانب الآخر من الحدود.