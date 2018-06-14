«بوتين» يجتمع بولى العهد السعودى لمناقشة زيادة إنتاج البترول

وقال بيسكوف إن بوتين وولى العهد السعودى سيناقشان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى الذى تقوده السعودية وروسيا، وسيقترح على جميع الدول المشاركة فى اتفاق عالمى لإنتاج النفط زيادة إنتاجها من البترول بما يتناسب مع حصة كل منها. وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يومى 22 و23 يونيو الحالى لمناقشة سياستها للإنتاج فى ضوء الانخفاضات المستمرة فى فنزويلا، واحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران فى وقت لاحق من العام الحالى، وقد تدرس المنظمة مع شركائها زيادة الإنتاج لتعويض أى انخفاض فى الإمدادات. وذكرت وكالة رويترز أن روسيا ستقدم المقترح الخاص بزيادة الإنتاج فى اجتماع تعقده لجنة مراقبة اتفاق منظمة أوبك مع المنتجين المستقلين فى فيينا الأسبوع المقبل، بعد أن ساعد اتفاق خفض الإنتاج الذى بدأته أوبك ومنتجون آخرون -من بينهم روسيا منذ يناير 2017 بواقع 1.8 مليون برميل يوميا- على رفع أسعار البترول بحوالى %33 ليقفز إلى أكثر من 76 دولارًا للبرميل، ليقترب من أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014. وجاء فى تقرير لوكالة الطاقة الدولية فى باريس إن الانخفاض المتوقع فى إنتاج فنزويلا وإيران من البترول بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام المقبل، قد يؤدى لانكماش الطاقة الإنتاجية المعطلة لدى منظمة أوبك إلى 2.5 مليون برميل يوميا لتنزل إلى أدنى مستوى منذ نهاية عام 2016، عندما كانت أوبك تنتج بأقصى طاقتها قبل اتفاق فيينا، وتراكمت مخزونات ضخمة فى المعروض العالمى. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية المعطلة لدى أوبك بلغ 3.4 مليون برميل يوميا فى مايو الماضى، %60 منها فى إنتاج السعودية، وتتوقع الوكالة ارتفاع طاقة أوبك الإنتاجية إلى 240 ألف برميل يوميًّا فى الربع الأخير من هذا العام ليصل إلى 35.1 مليون برميل يوميًّا، وتمثل دول منطقة الشرق الأوسط معظم النمو تقريبًا. ويمثل التقرير الصادر عن الوكالة تحذيرًا قويًّا لأكبر مصدرى النفط فى العالم الذين يجتمعون الأسبوع المقبل فى فيينا لبحث سياسة الإنتاج لأن الطلب على النفط سيسجل نموًا مطردًا فى عام 2019 بفضل تعافى الاقتصاد العالمى، ولكن العالم قد يواجه فجوة كبيرة فى الإمدادات بحلول أواخر العام المقبل إذا لم تتمكن أوبك من تغطية أى انخفاضات فى الإنتاج. وتتوقع الوكالة نمو الطلب العالمى على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا ليتجاوز 100 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثانى من العام المقبل، وأن ينمو الطلب بنفس المعدل هذا العام دون تغيير عن تقريرها السابق فى مايو الماضى. وقالت الوكالة إن مساعى أوبك لتقييد الإنتاج أدَّت إلى انخفاض المخزونات التجارية للنفط فى الدول الأكثر ثراءً فى العالم بمقدار 3.1 مليون برميل فى أبريل إلى أدنى مستوى فى ثلاث سنوات عند 2.809 مليار برميل. ومن المتوقع أن تنمو الإمدادات من خارج أوبك بواقع مليونى برميل يوميًّا هذا العام بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنخفض إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميًّا العام المقبل، بينما تتوقع وكالة الطاقة انخفاض الطلب على نفط أوبك فى 2019 إلى 31.6 مليون برميل يوميًّا من 31.9 مليون برميل يوميًّا هذا العام.
أعلن ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، أمس الأربعاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجتمع مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته لروسيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العام لكرة القدم.
وقال بيسكوف إن بوتين وولى العهد السعودى سيناقشان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى الذى تقوده السعودية وروسيا، وسيقترح على جميع الدول المشاركة فى اتفاق عالمى لإنتاج النفط زيادة إنتاجها من البترول بما يتناسب مع حصة كل منها.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يومى 22 و23 يونيو الحالى لمناقشة سياستها للإنتاج فى ضوء الانخفاضات المستمرة فى فنزويلا، واحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران فى وقت لاحق من العام الحالى، وقد تدرس المنظمة مع شركائها زيادة الإنتاج لتعويض أى انخفاض فى الإمدادات.
وذكرت وكالة رويترز أن روسيا ستقدم المقترح الخاص بزيادة الإنتاج فى اجتماع تعقده لجنة مراقبة اتفاق منظمة أوبك مع المنتجين المستقلين فى فيينا الأسبوع المقبل، بعد أن ساعد اتفاق خفض الإنتاج الذى بدأته أوبك ومنتجون آخرون -من بينهم روسيا منذ يناير 2017 بواقع 1.8 مليون برميل يوميا- على رفع أسعار البترول بحوالى %33 ليقفز إلى أكثر من 76 دولارًا للبرميل، ليقترب من أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014.
وجاء فى تقرير لوكالة الطاقة الدولية فى باريس إن الانخفاض المتوقع فى إنتاج فنزويلا وإيران من البترول بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام المقبل، قد يؤدى لانكماش الطاقة الإنتاجية المعطلة لدى منظمة أوبك إلى 2.5 مليون برميل يوميا لتنزل إلى أدنى مستوى منذ نهاية عام 2016، عندما كانت أوبك تنتج بأقصى طاقتها قبل اتفاق فيينا، وتراكمت مخزونات ضخمة فى المعروض العالمى.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية المعطلة لدى أوبك بلغ 3.4 مليون برميل يوميا فى مايو الماضى، %60 منها فى إنتاج السعودية، وتتوقع الوكالة ارتفاع طاقة أوبك الإنتاجية إلى 240 ألف برميل يوميًّا فى الربع الأخير من هذا العام ليصل إلى 35.1 مليون برميل يوميًّا، وتمثل دول منطقة الشرق الأوسط معظم النمو تقريبًا.
ويمثل التقرير الصادر عن الوكالة تحذيرًا قويًّا لأكبر مصدرى النفط فى العالم الذين يجتمعون الأسبوع المقبل فى فيينا لبحث سياسة الإنتاج لأن الطلب على النفط سيسجل نموًا مطردًا فى عام 2019 بفضل تعافى الاقتصاد العالمى، ولكن العالم قد يواجه فجوة كبيرة فى الإمدادات بحلول أواخر العام المقبل إذا لم تتمكن أوبك من تغطية أى انخفاضات فى الإنتاج.
وتتوقع الوكالة نمو الطلب العالمى على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا ليتجاوز 100 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثانى من العام المقبل، وأن ينمو الطلب بنفس المعدل هذا العام دون تغيير عن تقريرها السابق فى مايو الماضى.
وقالت الوكالة إن مساعى أوبك لتقييد الإنتاج أدَّت إلى انخفاض المخزونات التجارية للنفط فى الدول الأكثر ثراءً فى العالم بمقدار 3.1 مليون برميل فى أبريل إلى أدنى مستوى فى ثلاث سنوات عند 2.809 مليار برميل.
ومن المتوقع أن تنمو الإمدادات من خارج أوبك بواقع مليونى برميل يوميًّا هذا العام بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنخفض إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميًّا العام المقبل، بينما تتوقع وكالة الطاقة انخفاض الطلب على نفط أوبك فى 2019 إلى 31.6 مليون برميل يوميًّا من 31.9 مليون برميل يوميًّا هذا العام.