«بوتين» يجتمع بولى العهد السعودى لمناقشة زيادة إنتاج البترول

خالد بدر الدين أعلن ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، أمس الأربعاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجتمع مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته لروسيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العام لكرة القدم. وقال بيسكوف إن بوتين وولى العهد السعودى سيناقشان اتفاق خفض إنتاج النفط

خالد بدر الدين