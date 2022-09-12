بوتين: يجب تصدير الحبوب من أوكرانيا للدول النامية أولا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه يجب أولا تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الدول النامية.

وأوضح الكرملين بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه خلال الاتصال الهاتفي شدد بوتين على ضرورة أن تذهب الحبوب المصدرة من موانئ البحر الأسود أولا وقبل كل شيء إلى الدول النامية.

وشدد على أنه لهذه الأغراض من المهم للغاية التأكد من أن المفوضية الأوروبية لا تضع أية عقبات على طريق توريد المنتجات الزراعية الروسية والأسمدة إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية”.

ومنذ الحرب في أوكرانيا التي تدخل شهرها السابع هناك أزمة في إمدادات الطاقة والغذاء عالميا.

ووفق سبوتنيك الروسية، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في أوكرانيا وسلامة محطة زابوروجيه النووية.



وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: “بمبادرة من الجانب الفرنسي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وجرى تبادل مفصل وصريح للآراء حول الوضع في أوكرانيا، مع التركيز على ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية”.



وأضاف البيان: “لفت الجانب الروسي الانتباه إلى الهجمات الأوكرانية المنتظمة على منشآت محطة رابوروجيه النووية، بما في ذلك منشأة لتخزين النفايات المشعة، وهو أمر محفوف بالعواقب الوخيمة”.



وتابع البيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره الفرنسي على الإجراءات التي يتخذها المتخصصون الروس لضمان الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وشدد على ضرورة التأثير على كييف لوقف القصف على الفور.



وفي المحادثة بين بوتين وماكرون، تم التعبير عن الاستعداد المتبادل للتفاعل غير المسيس بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة