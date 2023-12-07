«بوتين» يتعهد بتوثيق العلاقات بين روسيا وإيران بعد زيارة نادرة للخليج

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم، بتوثيق العلاقات بين روسيا وإيران ، بعد يوم من قيام الزعيم الروسي بزيارة نادرة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة بلومبرج.

وقد بنى “بوتين”، الذي تخضع بلاده لمجموعة من العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة بسبب غزوه لأوكرانيا في فبراير 2022، شراكة وثيقة بشكل متزايد مع إيران، بما في ذلك في المجال العسكري.

وأظهرت محادثاته في الرياض وأبو ظبي أمس أيضًا نجاح الزعيم الروسي في مغازلة حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في الخليج الغني بالنفط، الذين انتقدوا حرب إسرائيل ضد حماس في غزة.

وقال “بوتين” في بداية محادثاتهما فى طهران : “علاقاتنا تتطور بشكل جيد للغاية، من فضلكم أبلغوا أطيب تحياتي للمرشد الأعلى” لإيران. “بفضل دعمه، أنشأنا اتجاها جيدا في السنوات القليلة الماضية.”

توثيق العلاقات بين روسيا وإيران

وانتقد رئيسي “النظام العالمي الظالم”، وأدان حرب إسرائيل في غزة، والتي بدأت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أودى بحياة حوالي 1200 شخص، ووصفها بأنها “جريمة ضد الإنسانية” بدعم من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. ووصف روسيا بأنها دولة صديقة، قائلا إن اجتماعه مع “بوتين” سيخلق ظروفا مواتية جديدة للتعاون.

وفي الوقت الذي تواصل فيه هجومها على أوكرانيا، تستخدم روسيا طائرات بدون طيار إيرانية الصنع وتقوم ببناء مصنع لتصنيع طائرات بدون طيار صممتها إيران، وفقًا للبيت الأبيض. وبحسب ما ورد تحصل طهران في المقابل على طائرات مقاتلة وصواريخ وإلكترونيات ومعدات دفاع جوي متقدمة.

وأعادت المملكة العربية السعودية في مارس العلاقات الدبلوماسية مع إيران في اتفاق توسطت فيه الصين، وسعت إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والدفاعية مع منافستها في الوقت الذي تعمل فيه على منع التداعيات الإقليمية للصراع في غزة.

ولطالما كانت طهران والرياض على خلاف، بما في ذلك حول الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ودعم إيران لوكلاء مسلحين معاديين للمصالح السعودية في جميع أنحاء المنطقة.