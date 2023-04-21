بوتين ومحمد بن سلمان يبحثان هاتفيا أوضاع سوق النفط العالمية

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، بحث خلال محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أوضاع سوق النفط .

ونقلت الوكالة عن “الكرملين” تأكيده بأن المحادثة جرت بطريقة ودية، وكانت بناءة وذات مغزى، وتم الاتفاق على بناء اتصالات في مجالات محددة من التعاون.

وجاء في بيان الكرملين: “الرئيس الروسي هنأ المملكة قيادة وشعبا بعيد الفطر الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك”.

وأضاف الكرملين أن الطرفين تبادل وجهات النظر حول مختلف جوانب الوضع في الشرق الأوسط في إطار الجهود المبذولة بمشاركة روسيا والسعودية لحل الأزمات في هذه المنطقة.



وعبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود عن ارتياحهما لمستوى التنسيق داخل “أوبك +” لاستقرار سوق النفط العالمية.



وقال الكرملين: “تمت دراسة عدد من القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية مع التركيز على زيادة توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة، وتم الإعراب عن الرضا بمستوى التنسيق داخل “أوبك+” من أجل ضمان استقرار العلاقات بين البلدين، وسوق النفط العالمي”.



