بوتين وترامب يناقشان هاتفيا أزمة كوريا الشمالية

متابعات أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب تسوية القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية الجمعة، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم، "جرت بطلب من الجانب الأمريكي مكالمة هاتفية بين الرئيس

متابعات

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب تسوية القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية الجمعة، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم، “جرت بطلب من الجانب الأمريكي مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، تناولت أهم مسائل العلاقات الثنائية وكذلك الوضع في مناطق مضطربة مع التركيز على تسوية القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية”.

وأكد المكتب الإعلامي أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات.