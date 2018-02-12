بوتين وترامب يبحثان فرص السلام بالمنطقة وأزمة كوريا الشمالية

متابعات أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.ووفق ما نقلته سبوتنيك، أبلغ ترامب الرئيس بوتين في اتصال هاتفي أن الوقت حان للعمل صوب

متابعات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

ووفق ما نقلته سبوتنيك، أبلغ ترامب الرئيس بوتين في اتصال هاتفي أن الوقت حان للعمل صوب تحقيق اتفاق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأعرب ترامب،عن تعازيه بحادث تحطم الطائرة “أن-148” وأعلن عن استعداد بلاده للمساعدة في التحقيق.

وجاء في البيان:

تحدث الرئيس دونالد ترامب، اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل التعبير عن تعازيه لتحطم الطائرة على الرحلة 703 لشركة الطيران الخطوط الجوية ساراتوفسكيه في 11 فبراير، وقال الرئيس ترامب، أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة السلطات الروسية في التحقيق في الكارثة.

يذكر أن طائرة الروسية كانت قد تحطمت، وهي من طراز “آن-148″، تابعة لشركة خطوط الطيران “ساراتوف” يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 71 شخصا، بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار دوموديدوفو في موسكو.

وكانت الطائرة في طريقها إلى مطار أورسك في مقاطعة أورينبورغ، وفقد الاتصال بالطائرة، وهي روسية الصنع وعمرها 7 سنوات، عند الساعة 14:21 بتوقيت موسكو (11:21 بتوقيت غرينتش) بعد عدة دقائق من الإقلاع

