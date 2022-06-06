بوتين: موسكو ستقوم بـ«الاستنتاجات المناسبة» إذا زودت واشنطن كييف بصواريخ بعيدة المدى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة أذيعت يوم الأحد إن موسكو ستقوم بـ”الاستنتاجات المناسبة” وستضرب أهدافا جديدة إذا سلمت واشنطن صواريخ بعيدة المدى إلى كييف.

وقال بوتين لقناة ((روسيا -1)) التلفزيونية “إذا تم تسليمهم (إلى كييف) فسوف نقوم بالاستنتاجات المناسبة وننشر أسلحتنا لنضرب مواقع لم نضربها من قبل”.

وأضاف بوتين “كان لدى الجيش الأوكراني صواريخ مماثلة، لذا فإن نقل مثل هذه الأسلحة إلى كييف لن يغير شيئا، ولكنه سيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع”.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء أن بلاده ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة طلبتها كييف.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية مؤخرا أن البلاد تلقت أنظمة صواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمارك وبريطانيا وهولندا للدفاع عن نفسها في البحر الأسود، بينما ستزودها دول أخرى بمعدات دفاعية في المستقبل القريب.

وكان بوتين قد أشار في محادثات هاتفية مع قادة أوروبيين في 28 مايو إلى أن توريد مثل هذه الأسلحة من شأنه أن يزيد من زعزعة الاستقرار في الوضع ويفاقم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.