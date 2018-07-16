بوتين: محادثاتى مع ترامب كانت ناجحة لكن لم نحل كل القضايا الخلافية

أحمد صبرى قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين إن محادثاته مع الرئيس الأمريكيي دونالد ترامب كانت ناجحة جدا وتم الاتفاق على مواجهة الإرهاب، مضيفا "تحدثنا على حل أزمات منطقة الشرق الأوسط وضرورة الضغط على إيران وحل أزمة سوريا".وأضاف فى المؤتمر الصحفى المنعقد بفلندا بين الرئيسين: "لم نتمكن فى حل جمي

أحمد صبرى

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين إن محادثاته مع الرئيس الأمريكيي دونالد ترامب كانت ناجحة جدا وتم الاتفاق على مواجهة الإرهاب، مضيفا “تحدثنا على حل أزمات منطقة الشرق الأوسط وضرورة الضغط على إيران وحل أزمة سوريا”.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى المنعقد بفلندا بين الرئيسين: “لم نتمكن فى حل جميع القضايا الخلافية بينا ونسعي للعمل المشترك بين دولتينا وأفكر فى إنشاء مجلس علمى مشترك أمريكى روسي يضم علماء ودبلوماسيين”.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن بلده ستصبح اكبر مصدر للغاز المسال فى العالم وأن اتهامه إلى ألمانيا بالاعتماد على الغاز الروسي جاء فى إطار المنافسة، مؤكدا أنه وصف بوتين بالمنافس الجيد وليس بالخصم.

وأضاف: “اتهامات روسيا بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية جاءت لتمرير خسارة الديموقراطيين فى انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن تلك الاتهامات باطلة.

وأكد أن سوء العلاقات بين البلدين كان غباء أمريكيا وأيضا من روسيا مشيرا إلى أن 90 %من الترسانة النووية فى البلدين ولذا كان من الضرورى أن استقرار العالم مرهون بتوافقهما.

