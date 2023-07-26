بوتين : لدينا مشاريع ضخمة وقوية مع مصر ومشروع الضبعة ينفذ حسب الخطة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على أن مشروع محطة الضبعة النووي ينفذ حسب الخطة المعتمدة.

وقال بوتين: “لدينا مشاريع الضخمة وقوية في مجال للطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية. كل شيء يجري وفقا للخطة”، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وأضاف: “ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 28.8٪ العام الماضي، وفي 5 أشهر من هذا العام ارتفعت بنسبة 7٪ أخرى عن العام الماضي”.

ومن جهته أشار السيسي، إلى أن مصر تقدر الدعم الواضح لروسيا في إنشاء محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الروسية الصناعية.

وأكد الرئيس المصري، أن القمة الروسية الإفريقية سيكون لها نتائج عظيمة.

وأشار إلى أن مصر حريصة على تلبية دعوات الرئيس الروسي فيما يخص التعاون في المجالات المختلفة وأيضا على مستوى القارة الإفريقية.



كما تقدم السيسي بالتهنئة، إلى روسيا بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات الروسية المصرية.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء لقاء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركته في النسخة الثانية من القمة الإفريفية الروسية، بمدينة سان بطرسبورج، التي ستنطلق غدا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.