بوتين قيصر روسيا على غلاف الإيكونوميست

إعداد– عبد الغفور أحمد محسننشرت صحيفة الإيكونوميست صورة تخيلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يرتدي زي القياصرة الذين حكموا روسيا حكمًا ملكيًّا مطلقًا، في إشارة للوضع في موسكو بعد مرور 100 عام على الثورة الروسية التي أدت في 25 أكتوبر 1917 إلى صعود قوات الحزب البلشفي لسُدّة الحكم،

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





نشرت صحيفة الإيكونوميست صورة تخيلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يرتدي زي القياصرة الذين حكموا روسيا حكمًا ملكيًّا مطلقًا، في إشارة للوضع في موسكو بعد مرور 100 عام على الثورة الروسية التي أدت في 25 أكتوبر 1917 إلى صعود قوات الحزب البلشفي لسُدّة الحكم، وتأسيس النظام الشيوعى الذى حكم البلاد حتى سقوطه مع انهيار الاتحاد السوفيتى فى ديسمبر 1991.

وبحسب الصحيفة فإنه بعد مرور 17 عامًا على تولّي بوتين الرئاسة في بلاده لأول مرة، صار من الواضح أنه أحكم قبضته على البلاد أكثر من أي وقت مضى، ويتطلع إليه الغرب على أنه أقوى من حكم الروس منذ عهد جوزيف ستالين.

وتقول الصحيفة إن المفكرين الروس، سواء الإصلاحيون الليبراليون أو المحافظون، ينظرون إلى بوتين باعتباره قيصر القرن الحادي والعشرين.