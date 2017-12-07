بوتين فى زيارة رسمية لمصر.. الاثنين

المال- خاصيبدأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين زيارة رسمية لمصر يوم الاثنين 11 ديسمبر الحالى.صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية، بأنه من المقرر أن تشهد الزيارة، والتى تأتى فى إطار حرص مصر وروسيا على تدعيم علاقاتهما التاريخية والاستراتيجية، عقد جلسة مباحثات بين الرئيس عب

المال- خاص





يبدأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين زيارة رسمية لمصر يوم الاثنين 11 ديسمبر الحالى.

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية، بأنه من المقرر أن تشهد الزيارة، والتى تأتى فى إطار حرص مصر وروسيا على تدعيم علاقاتهما التاريخية والاستراتيجية، عقد جلسة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسى، لبحث سبل دفع أطر التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة، خاصة السياسية والتجارية والاقتصادية وفى مجال الطاقة، فضلًا عن التشاور بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.