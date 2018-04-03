بوتين: غاز الأعصاب القاتل يمكن صنعه في 20 دولة

أ ف ب أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، عن أمله في أن ينجح اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المقرر له، بعد غد، في "انهاء" التحقيق حول تسميم سيرجي سكريبال الجاسوس الروسي السابق في المملكة المتحدة ، وقال :"بحسب خبراء دوليين، فان مواد سامة مماثلة (غاز الأعصاب الذي استخدم في قتل سكريبا

أ ف ب

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، عن أمله في أن ينجح اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المقرر له، بعد غد، في “انهاء” التحقيق حول تسميم سيرجي سكريبال الجاسوس الروسي السابق في المملكة المتحدة ، وقال :”بحسب خبراء دوليين، فان مواد سامة مماثلة (غاز الأعصاب الذي استخدم في قتل سكريبال) يمكن صنعها في 20 بلدا في العالم”.

وقال بوتين خلال زيارته لأنقرة ان “السرعة التي اطلقت فيها الحملة المناهضة لروسيا تستدعي الدهشة”، مضيفا “غدا، دعونا الى اجتماع لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لدرس هذا الوضع بأكبر قدر من التفاصيل .. آمل بان يتيح ذلك إنهاء القضية”.

وأضاف: “من مصلحتنا اجراء تحقيق كامل وأن يسمح لروسيا بالمشاركة في هذا التحقيق”.

وأدى تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في سالزبري الانجليزية في الرابع من مارس إلى أسوأ ازمة دبلوماسية بين روسيا والدول الغربية تجلت في تبادل طرد عدد كبير من الدبلوماسيين.

وجاء ذلك بعدما اتهمت لندن موسكو بتسميم سكريبال، الأمر الذي نفته روسيا.