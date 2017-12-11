بوتين: عودة الرحلات الجوية بين مصر وموسكو فى أقرب وقت

المال - خاص قال فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، إن وكالة الأمن الفيدرالي الروسية قدمت له تقريرًا، جاء فيه بأن الأمن الروسي مستعد لفتح الطيران بين موسكو والقاهرة، لافتًا إلى أنه سيتم التوقيع على البروتوكول الحكومي الخاص بهذا الملف في أقرب وقت. وأضاف بوتين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع ا

المال – خاص

قال فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، إن وكالة الأمن الفيدرالي الروسية قدمت له تقريرًا، جاء فيه بأن الأمن الروسي مستعد لفتح الطيران بين موسكو والقاهرة، لافتًا إلى أنه سيتم التوقيع على البروتوكول الحكومي الخاص بهذا الملف في أقرب وقت.

وأضاف بوتين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خلفية التوقيع على عدة اتفاقيات بين الطرفين، أن الطرفين ناقشا ملف السياحة، مشيرًا إلى أن النظام المصري بذل مجهودًا جبارًا من أجل رفع مستوى الأمن بمطاراته في الفترة التي أعقبت انفجار الطائرة الروسية قبل نحو عامين.

وتابع بوتين: “ناقشنا مع السيسي تسلسلية الخطوات المشتركة من أجل استئناف الطيران المباشر بين مصر وروسيا”.

وأكد بوتين أنه أجرى مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، محادثة كانت غنية بالمضمون وبناءة جدًا، مشيرًا إلى أنه تم تحديد خطوط العمل المشتركة معه في الفترة المقبلة، وأنهما بحثا القضايا الأكثر إلحاحًا في الأجندتين الدولية والإقليمية.