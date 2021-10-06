طاقة

بوتين عن تجارة الغاز: ليست كبيع ملابس داخلية

أكد أن تجارة الغاز في البورصات ليست فعالة بشكل كبير كونها تنطوي على الكثير من المخاطر
المال - خاص 12:35 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21 12:35 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وجود طبيعة خاصة تميز تجارة الغاز بشكل عام، ليست ليس بساعة أو ملابس داخلية أو ربطات عنق أو سيارات، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم عن وكالة “نوفوستي”.

وقال الرئيس الروسي متحدثا عن تداول مادة الغاز في البورصة، إن الغاز مادة لا تباع ببساطة، في إشارة إلى أن توريد الغاز يتم بواسطة تقنيات حديثة ومعقدة ويختلف عن النمط التقليدي للبيع.

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وأوضح بوتين قائلا، خلال اجتماع حكومي جرى اليوم حول مسائل الطاقة: “بشكل عام تجارة الغاز في البورصات ليست فعالة بشكل كبير كونها تنطوي على الكثير من المخاطر، لأن الغاز ليس بساعة أو ملابس داخلية أو ربطات عنق أو سيارات، حتى أنه ليس بنفط، الذي يمكن إنتاجه وتخزينه في أي مكان، بما في ذلك في الناقلات بانتظار لحظة معينة في السوق”.

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وأشار إلى أنه حتى الغاز الطبيعي المسال يجب إنتاجه وتسييله وتحميله في ناقلات وإعادة تحويله إلى غاز عادي. وقال الرئيس الروسي، إن تجارة الغاز عملية معقدة ومكلفة للغاية، وهي لا تتم ببساطة.

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بقلم المال - خاص

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