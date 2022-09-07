بوتين: عزل روسيا مستحيل وموسكو ستتجه إلى أسواق الشرق الأوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيكون “من المستحيل” فرض عزلة على روسيا، وأن موسكو ستتحدى محاولات الغرب الرامية إلى إبعاد روسيا عن الساحة العالمية، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف بوتين في كلمته التي ألقاها بالمنتدى الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك بشرق البلاد أن روسيا ترى‭‭‭ ‬‬‬أن هناك المزيد من الفرص لدخول أسواق في الشرق الأوسط وإيران، وذلك بعد العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب ردا على الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكرر الرئيس الروسي تأكيده على أن الحكومة الأوكرانية “نظام غير شرعي”، قائلا إنها تشكلت بعد “انقلاب” عام 2014.

بوتين: الغرب يقوض الاقتصاد العالمي

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب اليوم الأربعاء، من أنه يقوض الاقتصاد العالمي بما وصفه بمحاولة عقيمة وعدوانية لفرض هيمنته، معتبرا أن القوى الصاعدة في آسيا هي المستقبل.

وفي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق، قال بوتين إن العقوبات حلت محل جائحة كوفيد باعتبارها التهديد الرئيسي للاقتصاد العالمي.

وقال بوتين “إنني أتحدث عن حمى عقوبات الغرب، بمحاولته الوقحة والعدوانية لفرض أنماط من السلوك على دول أخرى، لحرمانها من سيادتها وإخضاعها لإرادته”.

بوتين: الثقة في اليورو والدولار والاسترليني آخذة في التراجع

وأضاف “أنه في محاولة لمقاومة مجرى التاريخ، تعمل الدول الغربية على تقويض الركائز الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي الذي تم بناؤه على مدى قرون” مشيرا إلى أن الثقة في اليورو والدولار والإسترليني آخذة في التراجع.

ودفعت مساعي الغرب لفرض عزلة اقتصادية على روسيا- أحد أكبر منتجي الموارد الطبيعية في العالم- بالاقتصاد العالمي إلى مصير مجهول مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

قال بوتين إن الغرب يحاول فرض إرادته على العالم لكن قوته آخذة في التراجع لأن مركز النمو العالمي موجود الآن في آسيا.

وأضاف “لقد حدثت تغيرات لا رجعة فيها … في جميع العلاقات الدولية. إن دور البلدان والمناطق الواعدة الديناميكية في العالم، وخاصة منطقة آسيا والمحيط الهادي قد ازداد بشكل ملحوظ”.

وأوضح بوتين أن الاقتصاد الروسي يتغلب على ما سماه بالعدوان المالي والتكنولوجي للغرب، لكنه أقر ببعض الصعوبات في بعض الصناعات والمجالات.