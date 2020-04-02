بوتين : خطر فيروس «كورونا» لم يبلغ ذروته في العالم بعد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مد فترة العطلة مدفوعة الأجر التي تم إعلانها بسبب تفشي فيروس كورونا حتى نهاية 30 أبريل الجاري. وقال بوتين - في كلمة للشعب الروسي اليوم - إن خطر فيروس كورونا لا يزال قائما وذروته…

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مد فترة العطلة مدفوعة الأجر التي تم إعلانها بسبب تفشي فيروس كورونا حتى نهاية 30 أبريل الجاري.

وقال بوتين – في كلمة للشعب الروسي اليوم – إن خطر فيروس كورونا لا يزال قائما وذروته لم تأت بعد في العالم وفي روسيا.

وأضاف: “أنه من المحتمل تقليص فترة العطلة مدفوعة الأجر هذه؛ إذا سمح الوضع بذلك “.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أ.ش.أ، أن بوتين أشار إلى أن هيئات السلطة والمؤسسات الطبية والصيدليات ومتاجر السلع الأولية والأساسية ستستمر في العمل خلال هذه الفترة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على أماكن العمل ودخل المواطنين الروس.

ولم يستبعد الرئيس الروسي اتخاذ قرارات إضافية وفقا لتطور وضع فيروس “كورونا” في روسيا، بما في ذلك تخفيض أوقات العمل والدوام.

كما منح بوتين صلاحيات إضافية لحكام المناطق والأقاليم الروسية لمواجهة تفشي الوباء مع التنسيق مع الحكومة الفيدرالية في موسكو.

ووجه بوتين الشكر للأطباء والمتطوعين وكل من شعر بالمسؤولية في مكافحة فيروس كورونا في روسيا.