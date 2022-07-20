بوتين: «جازبروم» مستعدة للوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الغاز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن شركة الطاقة العملاقة “جازبروم” الحكومية التي يسيطر عليها الكرملين مستعدة للوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الغاز، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين بعد زيارته لطهران، أوضح بوتين أن جازبروم ليست مسؤولة عن تقليص سعة نقل الغاز، بما في ذلك إغلاق أحد الطرق المارة عبر أوكرانيا إلى أوروبا بواسطة كييف.

جازبروم تقرر استئناف ضخ الغاز لـ أوروبا عبر «نورد ستريم»

تستعد جازبروم لاستئناف صادرات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى أوروبا ابتداء من غد الخميس ، بسعة مخفضة، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” نقلا عن مصادر مطلعة.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على الفحم الروسي ومعظم النفط ليدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا العام ، لكنه لم يشمل الغاز الطبيعي لأن التكتل المؤلف من 27 دولة يعتمد عليه لتشغيل المصانع وتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل.وتخشى دول الاتحاد الأوروبي أن يقطع بوتين الغاز على أي حال في محاولة لإحداث دمار اقتصادي وسياسي في أوروبا هذا الشتاء.

وأبرم قادة إيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي صفقات في مجال الطاقة مع نظرائهم في الجزائر وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة.