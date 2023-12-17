بوتين: تصريحات بايدن عن اعتزام روسيا الهجوم على حلف شمال الأطلسي هراء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن روسيا ستهاجم دولة من دول حلف شمال الأطلسي في حالة تحقيق النصر في أوكرانيا، هي “محض هراء”، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن روسيا لا مصلحة لها في خوض قتال مع حلف شمال الأطلسي.

على صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 33 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق عدة مناطق روسية.

وأضافت الوزارة على تطبيق الرسائل تيليجرام أنه تم اعتراض الطائرات المسيرة أو تدميرها قبل أن تصل إلى أهدافها فوق مناطق ليبيتسك وروستوف وفولجوجراد، دون تقديم المزيد من التفاصيل.