بوتين: العلاقات الروسية المصرية لها طبيعة استراتيجية على امتداد العقود وهذا أمر واقع

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا ومصر على امتداد العقود لها طبيعة استراتيجية، وهذا أمر واقع.

وقال بوتين، ردًّا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة الروسية الافريقية في النسخة الثانية: فلا يهمنا ما تنص عليه الوثائق، يهمنا الحقيقة والأمر الواقع الذي يقول إن العلاقات الروسية المصرية هي علاقات إستراتيجية في مجال الاقتصاد والسياسة، ولدينا مشاريع كبيرة مشتركة.

وأضاف بوتين: فأريد أن أعود إلى ما تطرَّق إليه زميلي بخصوص سياسة وبرامج الأغذية، والعجز في الأغذية والأسعار وأريد أن أكرر، الصعوبات في أسواق الطاقة والأغذية ظهرت ليس الأمس ولا على خلفية الأزمة الأوكرانية، بل ظهرت في أثناء مكافحة وباء كورونا.

وتابع بوتين: قامت الكثير من الدول المتقدمة الصناعية خلال وباء كورونا بإغلاق ووقف عمل المصانع للأسباب الصحية اضطروا إلى دعم مواطنيهم وسكانهم، ولكن بأي طريقة في نهاية المطاف اختاروا طريقة تداول المال في أمريكا كانت المقاييس جبارة، وفي الاتحاد الأوروبي أقل.

وأشار بوتين إلى أن الأوراق المالية المطبوعة استخدموها لشراء المواد الغذائية في الأسواق، لذلك الأسعار ارتفعت، ذلك مرتبط بالسياسة غير المدروسة ومحسوبة، دون أية حجة لفعالية تلك الممارسات.

وأكد بوتين أنه في الوقت نفسه، في الطاقة لجأوا إلى مواد صديقة للبيئة بسياسة غير مدروسة، وذلك انعكس على أسعار الطاقة، وذلك أدى إلى قلب الأمور رأسًا على عقب في سوق الأسمدة وسوق الطاقة، وهذا هو السبب في ارتفاع الأسعار في جميع المجالات.