بوتين : الدول الأفريقية بإمكانها أن تصبح منتجة للمواد الغذائية إذا امتلكت التكنولوجيا اللازمة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الدول الأفريقية بإمكانها أن تصبح منتجة للمواد الغذائية لنفسها، كما يمكن أن تصبح مصدرة لهذه المنتجات إذا امتلكت التكنولوجيا اللازمة، وفقا لقناة “روسيا اليوم”.

وأشار الرئيس الروسي، في كلمة خلال قمة “روسيا – أفريقيا”، إلى أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية.

وفي كلمته أمام المنتدى أعلن “بوتين” أن روسيا مستعدة لتوفير ما بين 25-50 ألف طن من الحبوب مجانا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة.

وأكد أنه لمدة عام تقريبا من صفقة الحبوب المزعومة، تم تصدير ما مجموعه 32.8 مليون طن من هذا المنتج من أوكرانيا، ذهب أكثر من 70% منها إلى البلدان ذات المستويات المرتفعة والمتوسطة من الدخل، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، بينما بلغ ما وصل إلى دول مثل إثيوبيا والسودان والصومال وعدد من الدول الأخرى أقل من 3%.

في وقت سابق، شدد “بوتين”، في لقاء مع رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جزر القمر غزالي العثماني، على أن روسيا تواصل جهودها كي تكون موردا موثوقا للغذاء لأفريقيا، وفي العام 2022 بلغت صادرات هذه المنتجات من روسيا إلى الدول الإفريقية 4.7 مليار دولار.

وانطلقت اليوم النسخة الثانية من قمة “روسيا – أفريقيا” في مدينة بطرسبورج الروسية، وتأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين روسيا والدول الأفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

ويهدف المنتدى إلى تنويع مجالات التعاون الروسي الأفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل. وتتمتع روسيا بعلاقات وطيدة مع الدول الأفريقية في ظل حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الأفريقية.