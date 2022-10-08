بوتين: التحول إلى العملات الوطنية بين رابطة الدول المستقلة يعزز سيادتها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية التحول إلى العملات الوطنية في العلاقة بين أعضاء رابطة الدول المستقلة، قائلا إنه يدعم السيادة لتلك الدول ويعزز التكامل بينها.

وأضاف بوتين في كلمته خلال الاجتماع غير الرسمي لرؤساء رابطة الدول المستقلة، أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية –أن التبادل التجاري بين رابطة الدول المستقلة ارتفع إلى 6 مليارات دولار.

وأوضح بوتين أن ما يحدث في أوكرانيا من أحداث مأساوية والصراعات التي تحدث في نطاق دول الاتحاد السوفيتي السابق هي أمور تحتاج إلى حلها ودراستها بشكل جيد.

وتابع: ” في قمة أستانا قد أولينا اهتماما كبيرا للشراكة الاستثمارية في إطار رابطة الدول المستقلة، مشددا على ضرورة التعاون فيما بيننا والعمل المشترك في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة تجارة المخدرات والفساد.”

وأكد أنه تم إعلان عام 2023 عام اللغة الروسية، لذلك يجب أن نعمل معا ونتعاون في إطار الرابطة لنشر اللغة الروسية لأنها اللغة المشتركة بين كل دول الرابطة.

ونوه بوتين بأنه في الأسبوع المقبل في قمة أستانا والتي ستكون تحت عنوان (روسيا مركز آسيا) سيتم استعراض آليات التعاون والمخططات المشتركة بين الدول الأعضاء الخمسة في منظمة آسيان.