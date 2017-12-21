بوتين: استخبارات أجنبية تحاول التدخل فى شئون روسيا

وكالات:أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ضرورة وضع "حاجز آمن" أمام محاولات استخبارات أجنبية التدخل فى الحياة السياسية والاجتماعية فى روسيا.وأضاف بوتين، أثناء حضوره مراسم احتفالية "يوم أجهزة الأمن الروسية" وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن استخبارات دول أخرى تحاول بجميع الوسا

وكالات:

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ضرورة وضع “حاجز آمن” أمام محاولات استخبارات أجنبية التدخل فى الحياة السياسية والاجتماعية فى روسيا.

وأضاف بوتين، أثناء حضوره مراسم احتفالية “يوم أجهزة الأمن الروسية” وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن استخبارات دول أخرى تحاول بجميع الوسائل تفعيل أنشطتها فى البلاد، مضيفا أنه يجب على أجهزة الأمن الروسية منعها من ذلك.

ونوه بوتين بأن خطر الإرهاب يبقى قائما فى البلاد، محذرا من أن المتطرفين يحاولون التكيف مع الظروف المتغيرة.

وقال بوتين إن أجهزة الأمن الروسية تمكنت خلال العام الجارى من إحباط أكثر من 60 مخططا إرهابيا، مشددا على ضرورة تعزيز خطوط مكافحة الإرهاب الداخلية والخارجية، وذلك عن طريق القضاء على شبكات التمويل الإجرامية والتصدى لمحاولات المتشددين السيطرة على عقول الشباب ونشر إيديولوجية الكراهية والقومية العدائية.

وأعلن بوتين أن موسكو ستواصل مشاركتها بحزم فى القضاء على بؤر الإرهاب الدولي، مؤكدا أن روسيا منفتحة للتعاون فى هذا المجال مع كل من يرغب فى مكافحة هذا التحدى العالمى ومستعد للتنسيق وتبادل المعلومات.