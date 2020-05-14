«بوتاجسكو» تستهدف توزيع 90 مليون اسطوانة بوتاجاز العام الجارى

أكد عمرو المتولى، رئيس شركة بوتاجسكو، أنه مستهدف توزيع ما يقارب 90 مليون اسطوانة بوتاجاز خلال العام الجارى، مقابل 87.8 مليون العام الماضى.

رئيس الشركة لـ«المال»: حصتنا السوقية %29 والباقى لمتعهدين ومراكز خاصة

عمرو المتولى، رئيس شركة بوتاجسكو

قال المتولى فى تصريح لـ»المال» إن النسبة التى تمتلكها الشركة فى سوق توزيع البوتاجاز فى مصر تبلغ %29 وباق النسبة موزعة على متعهدين ومراكز خاصة.

يشار إلى أن صافى الأرباح التى حققتها شركة بوتاجسكو خلال العام المالى (2018-2019) بلغ 12 مليون جنيه.

أضاف أن التوسع فى عمليات توصيل الغاز الطبيعى على مستوى المحافظات تخفض من معدلات استهلاك البوتاجاز بشكل عام، مضيفا أن الغاز الطبيعى يغطى %92 من استهلاك محافظة القاهرة على سبيل المثال.

يبلغ إجمالى عدد المستودعات التابعة لشركة بوتاجسكو 178 مستودعًا موزعة على محافظات الجمهورية، وعدد أسطول النقل حوالى 440 سيارة توزيع سعات (100/770) اسطوانة لنقل الوحدات من المصانع إلى المستودعات، حيث تم تركيب أجهزة (GPS) لأسطول النقل بالكامل .

عن خدمة توصيل الاسطوانات إلى العملاء قال المتولى: «بدأنا فى خدمة الدليفرى منذ 2013 برسم إضافى يقرره المحافظين ووزارة التموين فى كل محافظة تضاف على السعر الرسمى للاسطوانة».

يشار الى أن شركة بوتاجسكو أكدت خلال جمعيتها العمومية مؤخرا أنها قامت بتوصيل 16.2 مليون اسطوانة من خلال خدمة التوصيل خلال عام 2019، وبلغت الإيرادات 6.331 مليار جنيه.

تابع: «الخدمة تغطى محافظة القاهرة، ونسعى إلى التوسع فيها الفترة المقبلة عبر تطبيق آليات جديدة للاستفادة منها، لتشمل المزيد من المحافظات».استعرض عمرو المتولى، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة، التقرير السنوى للعام المالى 2019، أمام وزير البترول، طارق الملا، أكد فيه أن الشركة قامت بتطوير مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بسوهاج خلال 2019.

بلغت الطاقة الإنتاجية اليومية للمصنع 72 ألف اسطوانة منزلى، و2000 تجارى، و18 مليون اسطوانة مكافئ سنويا خلال 2019، لتلبية احتياجات المواطنين بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان تأسست شركة بوتاجاسكو «المصرية لنقل وتوصيل الغاز» عام 2000 كشركة مساهمة مصرية، وتعمل بمجال نقل وتوصيل اسطوانات البوتاجاز.