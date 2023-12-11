بواقع 9 جنيهات لـ اللتر.. زيادة جديدة في سعر زيت سلابادا الروسي

رفعت بعض السلاسل التجارية اسعار بيع زيت عباد الشمس الروسي ماركة سلابادا، خلال الأيام الماضية وذلك بنحو 9 جنيهات دفعة واحدة، بعد أقل من شهر واحد على طرحه في السوق المحلية.

ويبلغ حاليًا سعر زيت سلابادا عباد الشمس الروسي 75 جنيهًا بدلا من 66 جنيهًا، والتي أرجع عدد من العاملين في السلاسل التجارية سبب تلك الزيادات إلي ارتفاع تكاليف الاستيراد بالاضافة إلى انخفاض الكميات المعروضة نتيجة الطلب عليه.

يشار إلى أنه يتم طرح زيت عباد الشمس الروسي سلابادا في كل من مترو ماركت، خير زمان، فريش فود، أوسكار، سبينس ماركت، ماركت رويال هاوس.

وكان عمرو البلتاجي مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في القاهرة، قال في تصريحات سابقة لـ”المال” إن الزيت الروسي سلابادا يتم طرحه بأربعة أوزان تتضمن 1 لتر و1.8 لتر و 2.7 و 4 لتر، إضافة إلى عبوة وزن 5 لترات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وكيل مصري، على ضخ أكثر من 100 ألف لتر للمستهلكين في مصر.