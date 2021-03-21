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بواقع 5000 جنيه.. «الأوفر برايس» يرتفع على طرازات «هيونداي النترا HD» (فيديو)

لتباع للمستهلك من 247 إلى 275 ألف جنيه
المال - خاص 9:07 م, الأحد, 21 مارس 21 9:07 م, الأحد, 21 مارس 21

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كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن زيادة قيمة “الأوفر برايس” على طرازات «هيونداي النترا HD» إلى 5 آلاف جنيه، لتباع للمستهلك من 247 إلى 275 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

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تعرض طرازات «هيونداى إلنترا HD» – بأسعار رسمية – بقيمة تتراوح بين 241.9 و269.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وينتمي طراز «هيونداي النترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعتة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر:

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بقلم المال - خاص

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